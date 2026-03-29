La 'mili' podrá computar para la jubilación: tribunales abren la puerta a revisar pensiones y sumar hasta un año de cotización

Muchos jubilados están recibiendo buenas noticias sobre su pensión, ya que aquellos que realizaron el servicio militar obligatorio, mejor conocido como mili, podrán aumentar su jubilación. El punto clave es la prestación social sustitutoria, que durante muchos años no se tuvo en cuenta, pero ahora puede suponer un gran beneficio para algunos pensionistas.

Hasta un año de cotización por el servicio militar obligatorio

Algunos abogados y asociaciones ya están avisando de que, siempre que se cumplan ciertas condiciones, este tiempo podrá computar como cotizado. Por ello, algunos jubilados podrán solicitar una revisión de su pensión, e incluso cobrar cantidades que no recibieron en su momento.

Según confirman los tribunales, los jubilados pueden sumar hasta un año en su pensión, correspondiente al servicio militar obligatorio o a la prestación sustitutoria. Este período no se añade de forma automática, aunque puede ser fundamental en algunos casos.

De esta forma, puede ser muy útil para cumplir el mínimo de años cotizados para acceder a la pensión. Además, puede terminar de completar lagunas de cotización o mejorar el porcentaje aplicado sobre la base reguladora. El resultado de ello puede ser una pensión mayor, ya que, aunque sea solo un año, la diferencia puede ser muy significativa.

La oportunidad de revisar la pensión

Ahora bien, ¿por qué se habla ahora de ello? El motivo es que una gran cantidad de sentencias recientes consideran que la mili debe tenerse en cuenta a la hora de calcular la pensión. Por ello, se ha abierto la posibilidad de revisar ciertos casos donde no se pudo incluir esta prestación sustitutoria.

De hecho, hay jubilados que no estaban al tanto de que podían solicitar esta revisión, por lo que habrían estado recibiendo durante años menos dinero del que les correspondía. El resultado puede ser muy positivo, ya que no solo se podría aumentar la pensión, sino también los retrasos de años anteriores.

En general, la Justicia recuerda que quienes realizaron la mili y están jubilados, tienen la posibilidad revisar su pensión, e incluso beneficiarse de mejoras económicas importantes. En este caso, un simple gesto puede generar efectos muy positivos en la economía del pensionista.