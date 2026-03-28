María Jesús Lorenzana pone en valor los préstamos del Igape para pymes: hasta 1 millón de euros

La Xunta volvió a sacar pecho este sábado en Baiona de sus herramientas de financiación para el tejido empresarial. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitó el Hotel Boutique Faro Silleiro para poner el foco en la línea de préstamos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) destinada a facilitar el acceso al crédito de las pymes gallegas, un programa que permanece abierto hasta el próximo 30 de septiembre.

Se trata de una convocatoria articulada en colaboración con sociedades de garantía recíproca y entidades financieras, y que permite acceder a préstamos avalados por importes que van desde 3.000 euros hasta 1 millón de euros. La finalidad es amplia: desde inversiones productivas hasta circulante, con un catálogo de conceptos que abarca terrenos, instalaciones técnicas, maquinaria, mobiliario, I+D, propiedad intelectual o capital corriente, además de contemplar la posibilidad de destinar la financiación al pago o reestructuración de deudas.

La línea se enmarca en la estrategia autonómica para sostener el músculo financiero de las pequeñas y medianas empresas, especialmente en un escenario de mayor exigencia de garantías y costes de financiación al alza. En este contexto, el programa busca actuar como palanca para que las pymes puedan acometer inversiones o mantener su actividad diaria sin quedar estranguladas por la falta de liquidez.

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La visita de Lorenzana a Baiona sirvió, además, para reforzar el mensaje de que la Xunta pretende mantener vías de crédito accesibles para empresas de distinto tamaño y perfil, con el objetivo de impulsar proyectos, mejorar la competitividad y sostener el empleo ligado al tejido productivo gallego.