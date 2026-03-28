Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la empresa tiene que pagarte el sueldo y no puede hacerte recuperar las horas si te manda a casa por falta de trabajo

La organización es clave para que las empresas sean eficientes y puedan obtener mejores resultados. En ocasiones, un imprevisto puede hacer que los trabajadores no puedan desarrollar su jornada laboral en el horario pactado. Si esto sucede, y la empresa decide mandarte a casa y pedirte que recuperes esas horas otro día, debes saber que la ley laboral no lo permite.

El Estatuto de los Trabajadores no deja lugar a dudas en estos casos y hay que fijarse primero en el artículo número 30 sobre la 'imposibilidad de la prestación'. «Si el trabajador no pudiera prestar servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retrasa en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador, este conservará el derecho a su salario, sin que pueda hacérsele compensar el que perdió con otro trabajo en otro tiempo».

Por lo tanto, si un trabajador no puede realizar su función por causas completamente ajenas a ti como puede ser una avería, falta de suministros o incluso decisión de tu superior, nunca vas a estar obligado a recuperar esas horas que no has trabajado. Es decir, la empresa no puede imponer la recuperación del tiempo perdido si la ausencia fue responsabilidad suya.

Esta situación sobre los derechos laborales de un trabajador saltó a la palestra el año pasado cuando España vivió un apagón inédito. Tampoco pueden trabajar muchas empresas cuando sufren una avería en internet que impide a sus trabajadores conectarse al sistema y poder desempeñar sus funciones habituales.

Cabe recordar que existe una situación excepcional en la que el trabajador se verá obligado a devolver las horas no trabajadas posteriormente. Se trata del permiso retribuido recuperable en el que el trabajador llega a un pacto con la empresa para no acudir a su puesto de trabajo, mantener su salario y recuperar el tiempo otro día. Normalmente se le exige al empleado confirmar la fecha en las que trabajará en sustitución de la jornada anterior ausente.

La llamada bolsa de horas

El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 34.2, regula la llamada bolsa de horas como un mecanismo de distribución irregular de la jornada, pero su aplicación no es libre ni automática: debe estar prevista en convenio colectivo o en un acuerdo, respetar los descansos mínimos legales —12 horas entre jornadas y día y medio semanal— y comunicarse con al menos cinco días de antelación. Además, no puede utilizarse en casos de reducción de jornada por guarda legal.

En este sentido, la normativa establece que solo se puede redistribuir de forma irregular una parte de la jornada anual, siempre dentro de los límites fijados por el convenio y sin superar las jornadas máximas diarias. También obliga a que el posible saldo de horas quede compensado antes de que termine el año. Si el convenio colectivo no recoge nada específico, se aplica la regla general del Estatuto, pero en ningún caso eso significa que la empresa pueda imponer de forma unilateral y fuera de esos requisitos la recuperación de horas perdidas por causas imprevistas.