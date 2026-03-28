Bagazitos: los innovadores «snacks» apadrinados por Estrella Galicia que hacen la competencia a las patatas fritas

En poco más de medio año, Bagazitos pasó de ser el sueño cumplido de dos emprendores obsesionados con la sostenibilidad a conquistar Alimentaria, cita de referencia para todos los profesionales de la industria de la alimentación, bebidas y food service en España. Estos pioneros snacks elaborados a partir del bagazo nacieron en el marco de la segunda edición de ImpactTaste, la plataforma de innovación abierta de Corporación Hijos de Rivera y la tecnológica Blendhub para acelerar proyectos piloto de nuevas vías de valorización del ingrediente estrella de la cerveza. Cosecharon tres reconocimientos en las categorías de Dulcería, confitería, snacks y panadería, Tendencias de Sostenibilidad y Canal de venta. «Todo un ejemplo de economía circular», según los responsables de los Premios Innoval vinculados al certamen celebrado esta semana en Barcelona.

Detrás de Bagazitos está Livoo AB, la empresa de Juan Francisco Carrillo y Paolo Fusaro especializada en tecnologías de secado y procesamiento para ayudar al sector a transformar sus subproductos en ingredientes saludables y funcionales, con el correspondiente aumento de ingresos y la merma del impacto ambiental. Además de la cerveza, trabaja con productores lácteos y de otros extractos vegetales. «Con Bagazitos cojo esos mismos ingredientes y los convierto en un snack que el consumidor final puede comprar y comer. Nadie lo hacía en España. Quería un snack más saludable y sostenible. Lo conseguimos», resume Carrillo.

Un bolsa de Bagazitos. / CHR

En el proceso de producción de la bebida, la malta se mezcla con agua para extraer el mosto que fermentará. La malta procesada se filtra, se separa de la cerveza y, tras deshidratarla, se hace la harina que emplea Bagazitos. «El producto se inspira en una receta mediterránea reinterpretada para crear una alternativa horneada, más ligera y adaptada a las nuevas tendencias del consumo», señalan sus creadores. Tienen un 50% menos de grasa que los snacks tradicionales, un alto contenido en fibra y proteína «y un formato pensado para acompañar el consumo de cerveza». Se venden en la tienda online, establecimientos gourmet, HORECA, canal de conveniencia y en el Museo de Estrella Galicia (MEGA).

Ingrediente funcional

«El bagazo de cerveza lleva décadas siendo considerado un subproducto con destino casi único a la alimentación animal. Nuestro objetivo era verlo como un ingrediente funcional para productos que fueran un complemento a la oferta de Hijos de Rivera, sobre todo a sus cervezas», asegura Juan Francisco Carrillo que presenta los tres galardones Innoval en Alimentaria 2026 como «una señal clara de que el mercado también lo ve así». ·Pero este logro no sería posible sin la confianza de Corporación Hijos de Rivera, que a través de su programa ImpacTaste nos dio acceso a infraestructura, conocimiento y red para convertir una idea en un producto escalable —añade—. Eso es lo que necesita el upcycling para dejar de ser nicho y convertirse en estándar: corporates que entiendan que los subproductos son activos estratégicos, y que el talento externo puede ser el mejor socio para activarlos».

Entrega de uno de los premios a Bagazitos en la feria Alimentaria. / CHR

«Bagazitos es un claro ejemplo del éxito de nuestro programa de innovación abierta, ImpacTaste, creado precisamente para impulsar proyectos piloto que permitan valorizar nuestros subproductos en nuevas aplicaciones alimentarias», explica Yago Campos, director de I+D+i de Hijos de Rivera. La iniciativa se enmarca dentro en la estregia global de I+D+i de la compañía para la valorización de subproductos, «donde el bagazo de cerveza es el caso estrella: desde colaboraciones industriales como la de InProteins, la primera planta de proteína vegetal en España; pasando por el programa de innovación abierta ImpacTaste y hasta aplicaciones concretas que utilizan harina elaborada a partir de bagazo como Bagazitos». «Nos enorgullece apostar por propuestas que desafían lo establecido y abren nuevas oportunidades para un sistema alimentario más sostenible», afima Campos.