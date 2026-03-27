Stellantis Vigo plantea 40 salidas de operarios de producción y 50 de cargos en el ERE voluntario

Stellantis Vigo y los sindicatos celebraron la segunda reunión para acordar el ERE voluntario comunicado esta semana. Con la intención de finalizar la negociación la próxima semana, la empresa planteó las condiciones, similares a las de los años previos, para las 90 salidas, que se dividen entre 40 salidas de operarios de producción (puestos horarios) y 50 para cargos (mensuales). Los sindicatos piden igualar el número de personas que dejarán la planta en función de sus puestos y aumentar los meses para la posibilidad de retorno.

Según informaron las centrales sindicales a sus afiliados, en la reunión de este viernes se plantearon las condiciones para acogerse a este expediente de regulación de empleo hasta el 18 de diciembre 2026. Así, se plantea una extinción incentivada para mayores de 59 años, según los criterios previstos para los despidos procedentes (para personas que quieren continuar su carrera profesional), y otra para los de menos de 59 años, con una indemnización máxima por antigüedad conforme a la edad en el momento de la baja de la empresa.

Tanto UGT como CC OO y el SIT-FSI plantearon la necesidad de igualar el número de empleados de producción y cargos que se pueden acoger al ERE, ya que entienden que en los últimos años ya se han dado suficientes bajas en el caso de los puestos mensuales, además de que la planta está en un momento clave, con alta producción y nuevos proyectos por delante con la plataforma STLA Small.

A mayores también reclaman que se aumente la suspensión de contrato con derecho de retorno, pasando de los 24 meses planteados hasta los 36, y urgen incluir la posibilidad de una jubilación parcial, «por si fuese una opción viable para incluir también en las medidas de acompañamiento del expediente», según apuntaron desde el SIT-FSI (mayoritario en el comité de empresa).

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Está previsto que la próxima semana tenga lugar una nueva reunión en la que se pretende concluir la negociación del ERE, que acompañará al ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) acordado ya para todo este año tras haber decidido extender la aplicación del firmado para 2025.