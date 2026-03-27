Rodman Polyships inicia el contrato para la Guardia Civil: así serán las dos patrulleras

Rodman Polyships continúa con su alta actividad en este inicio de año. El astillero de Moaña logró el mayor contrato de su historia, de 19 embarcaciones para República Democrática del Congo (RDC), y venció en varias licitaciones a nivel español. Y ahora es el momento de ir fabricando las patrulleras adjudicadas. Este es el caso de las dos unidades asignadas por la Guardia Civil a finales del pasado año, un contrato formalizado en febrero y que incluye barcos de 22 metros de eslora total con capacidad para alcanzar 43 nudos de velocidad máxima.

La empresa, especializada en la construcción de todo tipo de embarcaciones en PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio) y aluminio, ha iniciado la obra para estas patrulleras correspondientes al modelo Rodman 66, pensado para ejecutar labores de vigilancia, lucha contra la inmigración ilegal, protección del medio ambiente marino y lucha contra el narcotráfico.

Perspectiva exterior con la popa de las patrulleras de Rodman Polyships para la Guardia Civil / Rodman Polyships

Estas unidades tienen capacidad máxima para cinco tripulantes (con dos camarotes) y la habilitación se completa con cocina, comedor, zona de estar y baño completo. Una vez concluidas tendrán una autonomía de más de 500 millas náuticas.

El pedido, valorado en 5.594.268 euros (IVA incluido), tiene un plazo de ejecución de 21 meses y está previsto que la primera unidad sea entregada en el 2026 y la segunda en 2027.

Vista lateral de la patrullera de Rodman para la Guardia Civil / Rodman Polyships

Además de este encargo de la Guardia Civil y el logrado con el Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants (Ministerio de Defensa y los Veteranos Combatientes) de la RDC, Rodman también se hizo con dos contratos de la Armada española: uno para la construcción de tres patrulleros de vigilancia de zona (PVZ) por 10,5 millones y otro para dos barcos logísticos para la Escuela Naval de Marín por casi 2 millones.

Los dos pedidos logrados con la Armada se adjudicaron en forma de contrato marco y ya se encargaron dos barcos, uno en cada una de las licitaciones.