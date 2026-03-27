El «edadismo» ensombrece la buena racha del mercado laboral gallego: uno de cada tres parados tiene más de 55 años

El pasado 13 de marzo había 1.095.116 afiliaciones a la Seguridad Social activas en Galicia. Son casi 5.600 más que al cierre de febrero. La media de cotizaciones en toda la primera quincena se situó en 1.093.264. Todo apunta a un buen periodo otra vez para el mercado laboral en la comunidad, a las puertas de la primera gran cita turística del año con la Semana Santa. El repunte contrasta con «cierta desaceleración» en los meses previos, como destaca el Banco de España en su informe trimestral de la economía publicado este viernes, «sin que se observe, por el momento, un impacto negativo tras el estallido del conflicto bélico en Irán».

Tras la rápida recuperación pospandemia, el empleo saca músculo y supera con creces el récord registrado en los tiempos de la burbuja inmobiliaria. Galicia puede presumir de tener el número de parados más bajo desde que empezaron los registros en los años 90. Aunque también es cierto que no evoluciona de la misma manera según la edad. Cuesta más reducirlo entre los más mayores, con todo lo que eso supone de riesgo de descualificación y exclusión social.

El grupo mayoritario entre los 116.058 gallegos que estaban registrados en las oficinas públicas de empleo en febrero a la espera de una oportunidad va de los 60 años en adelante: 21.412. Le siguen los de 55 a 59 años, unos 19.400. Entre ambos representan ya algo más de un tercio de los parados en la comunidad, el 35% concretamente. Seis de cada diez son mujeres. A lo largo de 2025, los desempleados de estas franjas de edad se redujeron el 5,5%, frente al 7,7% de caída total. Respecto a los niveles prepandemia, hay un 11% menos de mayores de 55 años que quieren trabajar y no tienen un puesto. Un descenso que contrasta con el 30% de bajada en el global de parados en Galicia.

El «edadismo» salta a la vista especialmente entre los desempleados de larga duración, lo que llevan un año como mínimo en esta situación. Fueron 55.700 en febrero, según los últimos datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal, y de ellos algo más de la mitad saltan el umbral de los 55 años.

Paro en Galicia por edades / Hugo Barreiro

¿A qué sectores pertenecen? Destacan el comercio, donde los parados con más de 55 años superan los 5.700; y las actividades administrativas y servicios auxiliares, que, entre otros, integran trabajos de limpieza y mantenimiento, con alrededor de 4.500. En administración pública, hostelería e industria manufacturera superan también los 4.000. Por encima de los 3.000 están ligados a la construcción; y un volumen nada pequeño, casi 2.600, nunca han tenido un empleo, lo que todavía dificulta más su inserción laboral.

El último análisis a fondo de la Consellería de Emprego sobre el paro de larga duración se remonta a 2022 y traza un perfil muy concreto: mujer, de nacionalidad española, mayor de 54 años, con bajo nivel educativo (hasta ESO sin título), que lleva más de dos años buscando un trabajo, no percibe ninguna prestación, procede del comercio y demanda un puesto de vendedora en tienda.

Falta de formación

La falta de formación en un rasgo general en buena parte de los parados en Galicia que se mueven entre esas edades a las que muchas empresas apartan la vista. Entre los 40.800 desempleados por encima de los 55 años, cerca de 18.500 contaban únicamente con certificado de escolaridad. Pero también los hay en las escalas más altas de los estudios: unos 3.000 disponen de título universitario y 4.900 de formación profesional.

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¿Y qué tipos de contrato firman cuando consiguen esa ansiada oportunidad? En febrero, por ejemplo, 988 fueron indefinidos y 554 fijos a tiempo parcial. Los temporales rebasaron los 3.200, con 2.200 a jornada completa. Información y comunicaciones lideraron ese mes la contratación de mayores de 55 años: 569. A continuación figuran la hostelería (547), el transporte y el almacenamiento (501) y la industria manufacturera (480).