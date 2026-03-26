Stellantis sí reparte paga... a sus directivos de Detroit: «Es una bofetada en toda regla»

Stellantis cerró 2025 con unos resultados nefastos. El precio por echar el freno a los planes para la transición eléctrica, junto a la ya de por sí complicada realidad que vive la automoción, hizo que el grupo con planta en Vigo perdiese 22.300 millones de euros. «Un año de ajuste de cuentas», como lo calificó esta semana el presidente, John Elkann. Un golpe, al fin y al cabo, que afectó también a los trabajadores, que se quedaron sin la paga de beneficios en todas las plantas pese a que algunas, como la de Balaídos, lograron unos resultados sobresalientes. Sin embargo, el grupo sí que ha decidido repartir algunos bonus por el rendimiento del pasado curso. Al menos, a los directivos en EE UU.

El CEO de la compañía, Antonio Filosa, trasladó en una carta enviada a todos los trabajadores que las malas cifras registradas en 2025 hacían imposible un reparto de la paga. «Los resultados no alcanzaron los umbrales necesarios para permitir los sistemas usuales de reparto de beneficios», dijo entonces, recordando que tampoco se abonarían dividendos a los accionistas. Todo un jarro de agua fría para los más de 6.000 trabajadores de la planta olívica.

Sin embargo, en EE UU, bastión para el grupo, la situación ha dado un giro esta misma semana. Allí el sindicato United Auto Workers (UAW) denunció que los cargos directivos sí recibirán bonificaciones por el desempeño en el pasado curso. «Que Stellantis reparta bonificaciones a ejecutivos y directivos mientras dice a los trabajadores que no hay beneficios y no les paga nada en concepto de participación en los beneficios es una bofetada en toda regla y el colmo de la avaricia corporativa», denunció el presidente de la central mayoritaria en esta industria en el país norteamericano, Shawn Fain.

El mensaje de Shawn Fain, presidente del sindicato UAW / FdV

Fain confirmó así la noticia adelantada por el medio Detroit Free Press, compartida por las redes pidiéndole al sindicato que tomara cartas en el asunto. La publicación detectó que directivos de planta, personal administrativo y trabajadores cualificados asalariados percibirán a finales de este mes un bonus por rendimiento, algo que le habría confirmado la propia empresa. «No fueron los trabajadores quienes tomaron malas decisiones que hundieron los beneficios de Stellantis», criticó el presidente de UAW.

El medio explica que los trabajadores fuera del sindicato pueden optar a una prima por rendimiento en tres categorías: a nivel empresa, de la división a la que pertenecen o a nivel individual. «La empresa ha confirmado que algunas divisiones y empleados recibirán primas por su rendimiento del año pasado», indicó Detroit Free Press.

Para el sindicato, la gestión ejecutada durante 2025 fue «horrible, desde el director general hacia abajo». «Pero, como siempre, los ejecutivos son recompensados mientras que a los trabajadores les dan la espalda», censuró con dureza.

El propio Filosa recibió una remuneración total de 5,4 millones de euros (6,37 millones de dólares) por su trabajo el año pasado, de los que aproximadamente 1,4 millones de euros (1,6 millones de dólares) corresponde a su salario base.

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UAW es el sindicato que logró paralizar al motor en EE UU en una reclamación histórica de aumento de salarios. En el caso de Stellantis, logró arañar aumento mínimo del 25%, la reapertura de la planta de Belvidere, en Illinois, y el compromiso de invertir 18,9 millones de dólares (unos 17.600 millones de euros al cambio de entonces) en el país en los próximos cuatro años, lo que incluiría una tercera gigafactoría de baterías. De esto último nada se sabe, de momento.