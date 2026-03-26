La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación

La compañía Eurobattery Minerals, propietaria de la mina de wolframio de A Gudiña (Ourense), ha enviado a una compañía de Reino Unido una muestra a granel de materiales retirados de la explotación para realizar las primeras pruebas metalúrgicas, con las que evaluará las características y calidad del mineral. La empresa que realizará estos test es SLR Consulting, que durante un plazo estimado de cinco meses triturará y clasificará en torno a una tonelada de materiales para «determinar cómo se encuentra la mineralización de wolframio».

«Los resultados del programa servirán de base para el diseño final del diagrama de flujo del proceso y la futura planta de procesamiento, lo que permitirá optimizar tanto la tecnología como el uso responsable de los recursos», ha informado la compañía cotizada al mercado. El diseño y construcción de la planta minera correrá a cargo de Minepro Solutions. «Cada yacimiento se comporta de manera diferente, y comprenderlo es fundamental para diseñar una solución de procesamiento eficiente y fiable», ha indicado la directora general del proyecto Tungsten San Juan, Agne Ahlenius.

Según sus estimaciones, y con una concesión alargada hasta 2055, Eurobattery extraerá 145.000 toneladas de recursos de A Gudiña y la explotación industrial se prolongará durante más de 12 años. La planta de procesamiento «se diseñará para producir un concentrado de wolframio de alta calidad y comercializable mediante un circuito de concentración gravimétrica optimizado para las características del mineral de San Juan», ha abundado el grupo. La capacidad inicial de procesamiento será de 10 toneladas por hora.

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Eurobattery confía en que la mina de San Juan generará flujo de caja positivo ya este 2026 y asegura haber firmado una carta de intenciones con Wolfram Bergbau und Hütten AG, filial de Grupo Sandvik, para la venta a largo plazo de la producción.