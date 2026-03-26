Los gallegos meten en la hucha otros 4.200 millones en 2025 y el ahorro acumula un alza ya de 21.600 millones desde la pandemia

El ahorro de los gallegos creció por encima de los 6.200 millones de euros durante el primer año de la pandemia del coronavirus. Una cifra inédita en la historia. «En su mayor parte», como analizó el Banco de España, «tuvo un carácter forzoso, en la medida en que las restricciones a la actividad y a la movilidad para contener la crisis sanitaria conllevaron un desplome del consumo, mientras que las rentas estuvieron sostenidas por medidas de protección social». Desde el despliegue de los ERTE a los apoyos a los autónomos por el cese de actividad, pasando por las inyecciones directas a los sectores más afectados por las medidas para contener la curva de contagios. Solo entre las familias, la tasa de ahorro en 2020 llegó a rozar el 20% de los ingresos.

Desde entonces, la economía en general y la doméstica en particular atravesaron una grave crisis de inflación, dos ciclos de endurecimiento y después relajación de los tipos de interés y un escenario global repleto de incertidumbre por las tensiones comerciales y las guerras. Y en todo este tiempo el ahorro en la comunidad no ha parado de subir. El dinero acumulado en depósitos alcanzó los 88.437 millones de euros al cierre del pasado 2025 tras un incremento anual cercano a los 4.200 millones de euros, según los datos que acaba de actualizar el organismo gobernado por José Luis Escrivá.

Todo el incremento se concentra entre los hogares y las empresas, que llegaron a un récord de 88.308 millones de euros, un 5,5% más (4.321 millones) que en 2024. Hay algo más de 69.700 millones de euros en depósitos a la vista y 13.544 millones están en cuentas a plazo. Entre las administraciones, en cambio, el ahorro menguó el 2,5%, hasta los 5.128 millones. Los 4.198 millones acumulados a lo largo de 2025 van en la línea del avance registrado el ejercicio anterior, cuando el saldo engordó en 4.245 millones. Suma y sigue: desde el shock del COVID-19, el ahorro en Galicia se ha disparado el 35%, en unos 21.600 millones de euros. El ahorro salta con creces el actual nivel del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico, situado en 2025 en 86.000 millones de euros.

Si los gallegos dedicasen el efectivo depositado a cancelar las deudas pendientes con los bancos, les quedaría todavía una remesa de prácticamente 39.000 millones limpios. Los créditos concedidos en la comunidad rondan los 49.500 millones de euros tras un avance del 2,8% en 2025. Un ascenso neto —la diferencia entre los préstamos nuevos y los amortizados— de 1.340 millones de euros. En el sector público, la financiación se elevó en 107 millones y las operaciones en vigor escalan a 6.974 millones de euros. Las familias y empresas aglutinan en estos momentos préstamos por valor de 42.490 millones de euros, lo que supone un alza del 3% (1.232 millones) respecto al cierre de 2024.

En el caso de los préstamos, el montante se mantiene muy por debajo aún de los máximos históricos de 2010. El volumen de crédito en Galicia entonces, en plena resaca de la burbuja inmobiliaria y antes de la fusión de las dos cajas de ahorros gallegas y la venta del Banco Pastor, batió un pico de 72.000 millones de euros.

La financiación tanto al sector público como al privado en el conjunto del país creció el 4,2% en 2025 y se sitúa en los 1,255 billones de euros. La subida de los depósitos es también ligeramente mayor a la de Galicia, el 5,8%, con 1,722 billones de euros en depósitos.

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Morosidad a la baja

El crédito en España remonta, sobre todo por el nuevo bum del ladrillo. Aunque a diferencia de la era de la construcción anterior, esta vez la morosidad sigue apagada. Los impagos se redujeron en 143 millones de euros en enero, hasta los 33.186 millones de euros. Se trata de la cifra más baja de fallidos desde junio de 2008. La tasa menguó al 2,71%. En la comparativa interanual, disminuyeron en 6.173 millones de euros, a pesar de que los préstamos en vigor crecieron en 43.219 millones.