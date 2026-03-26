La armadora Pevasa activa la venta de todos sus activos con el reparto del «folleto»: hay interesados en Euskadi o Francia

El prolongado, influyente y próspero camino que Pesquería Vasco Montañesa (Pevasa) inició en el año 1961 desde Bermeo está llegando a su fin. Incapaz de cumplir los pagos y plazos de su plan de reestructuración, con el que trató de reacomodar hasta 2033 los vencimientos de un pasivo bancario de hasta 55 millones de euros, la armadora se afana ahora en los preparativos para su venta. La operación ha sido encomendada CaixaBank, como desveló FARO, que es una de las dos entidades del pool bancario, junto con Caja Rural de Navarra, que todavía no se ha desprendido de sus posiciones de deuda; las demás —BBVA, Banco Santander, Bankinter y Abanca— las vendieron a un actor externo que va ganando fuerza en este escenario. Por lo pronto, Pevasa distribuirá un teaser entre posibles interesados con el objetivo de sellar una transferencia ágil de sus bienes y contener el incremento del pasivo.

Un teaser, en este contexto, es una especie de folleto en el que una empresa que busca comprador o la entrada de un nuevo accionista presenta sus bienes y fortalezas. En ocasiones se distribuyen los denominados blind teaser, en los que no se identifica la compañía que está a la venta —blind es ciego en inglés—, que fue el formato que utilizó el private equity Portobello Capital para su desinversión de Grupo Iberconsa y que resultó en la irrupción en el mercado de la pesca del fondo norteamericano Platinum. Nueva Pescanova también ha recurrido al teaser para su salida de Mozambique, donde opera con las compañías Pescamar o Efripel.

Según han indicado a FARO fuentes del mercado, hay al menos una compañía del sector en Francia interesada en los activos de Pevasa, que cuenta con una flota de cinco buques a través de la matriz y de las filiales de Belize y Seychelles: se trata de los atuneros Playa de Ris, Playa de Azkorri, Playa de Anzoras, Playa de Laida y Playa de Laga. Antes de la homologación de su plan de reestructuración ya se había desprendido de las unidades Playa de Bakio (ahora bautizado como Vasco), Playa de Aritzatxu (ahora Beti Aurrera) y Playa de Noja (luce en el casco hoy el nombre Beatriz Cristina), además del macicero Zillarri. Pero desde el entorno más próximo de la armadora vasca apuntan también al interés de sus vecinas Albacora y Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca); la accionista principal de esta última es la sociedad Euskaltuna (ex Southwestern Investments Nova), de la propia Albacora.

Con fecha del 30 de enero, de hecho, se constituyó en Bermeo la sociedad limitada Bermeana de Túnidos, con el objeto social de «la construcción, adquisición, administración, arrendamiento, reparación y explotación de buques, por cuenta propia y ajena, mercantes y pesqueros, incluyendo la captura y explotación de la pesca en todas sus formas y variedades». Luisa Lachaga, máxima responsable de Albacora, es su administradora única.

El comprador de deuda

Como analizó este periódico, el futuro de Pevasa está transcurriendo por vías, de momento, paralelas. De un lado está esta encomienda de venta a CaixaBank realizada por su presidente, Felipe Ruano, para lo que acreditó el visto bueno de más del 75% del accionariado. Pero convive con la irrupción de otros actores que han adquirido los paquetes de deuda de la banca, convertidos así en acreedores y decididos a tomar también el control. La reestructuración de la deuda de esta pesquera —la apertura de las negociaciones con acreedores fue notificada en septiembre de 2024— afectó en exclusiva al pasivo bancario y no hubo quitas.

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Pevasa fue, junto a Inpesca y la viguesa Comercial Pernas, cofundadora del proyecto Atunes y Lomos (Atunlo), que llegó a ser la mayor comercializadora de túnidos de España, pero que terminó en liquidación.