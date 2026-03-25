Vigo recibe al pesquero chileno «Isla Edén»: 6.500 millas náuticas para cambiar las entrañas

La primera decisión corporativa que ejecutó Pescanova SA durante el proceso concursal, en el año 2013, fue la venta de su participación en la compañía Austral Fisheries, con base en West Leederville. Con Juan Manuel Urgoiti al frente de la multinacional y el visto bueno de la banca acreedora, se ponía así fin a más de tres décadas de alianza con la familia Kailis —a través de la mercantil Kailis and France Foods Pty Ltd—, de ascendencia griega, con la que había creado la joint venture New Fishing Australia, rebautizada después hasta mantener su nomenclatura actual. Aquella operación, desvelada en primicia por FARO, se llevó a cabo a cambio de 30 millones de euros.

Austral Fisheries estaba (y está) especializada en especies de aguas gélidas, como la merluza austral (toothfish). Uno de los buques que ha alimentado su operativa fue el Isla Edén (ex Antarctic II), construido en el año 1995 por el astillero noruego Brattvaag Skipsverft AS con 50 metros de eslora, 12 de manga y 570 metros cúbicos de capacidad de bodega. Un palangrero congelador adquirido hace escasas semanas por la compañía chilena Cisne Pesca por 8 millones de dólares y que llegó este mediodía al puerto de Vigo procedente de la lontanísima localidad de Punta Arenas.

Más de 6.500 millas náuticas de navegación para recalar en el muelle de reparaciones de Bouzas, donde será sometido a trabajos de renovación y redistribución del parque de pesca, según ha podido comprobar este periódico. Un trabajo de alto nivel para el que la armadora ha escogido el naval gallego pese a la larga distancia que ha tenido que recorrer.

El Isla Edén fue concebido para trabajar en condiciones de hielo y en ellas continuará: pescará este tipo de especie de profundidad, conocida también como róbalo, de muy elevada demanda en mercados como el de Estados Unidos. A día de hoy, Pescanova —ya como Nueva Pescanova— solo faena merluza negra en Argentina, tras haberse desprendido también de la subsidiaria Antarctic Sea Fisheries.

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Antes de partir hacia Vigo, el Isla Edén fue presentado en enero en la ciudad de Punta Arenas.