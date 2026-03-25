Stellantis crea por primera vez en Europa un consejo para mejorar la relación con los proveedores

Uno de los objetivos que se fijó Antonio Filosa cuando accedió al cargo de CEO en Stellantis fue el de fortalecer la relación con los proveedores. Una tarea que el grupo con planta en Vigo quiere impulsar ahora a través de lanzamiento del Consejo Asesor de Proveedores de Europa. Según ha anunciado la compañía, se trata de un órgano que reúne a los líderes regionales más importantes de Stellantis en todas las funciones industriales principales con 26 socios proveedores con el objetivo de «fortalecer» la relación entre ambas partes a través de un «foro estratégico» que busca «acelerar el éxito compartido».

La intención de la firma es la de realizar tres sesiones a lo largo del año, cada una de un día y medio de duración. Durante estas jornadas el consejo se centrará en «identificar desafíos comunes, definir líneas de trabajo prioritarias y lograr resultados concretos y beneficiosos para todas las partes, que refuercen la competitividad, la innovación y el rendimiento industrial».

En el lanzamiento de este consejo estuvo el jefe para la región de Europa Ampliada de Stellantis, Emanuele Cappellano, que lo calificó como «un hito importante». «Hoy, más que nunca, nuestro éxito depende de una estrecha colaboración con nuestros proveedores. Al crear un foro común donde debatimos abiertamente sobre retos y oportunidades, sentamos las bases para una ejecución más rápida, una mayor competitividad y un crecimiento sostenible en toda Europa», apuntó el dirigente.

Stellantis, que no ha dado los nombres de las empresas participantes, explica que son una muestra diversa de tecnologías, materias primas y capacidades del sector europeo. Lo que sí especificó es que entre los miembros del consejo están «las principales asociaciones europeas de proveedores», si bien no cita a la patronal Clepa (siglas para Comité de Liaison des Fabricants d'Équipements et de Pièces Automobiles) y sí a la asociación francesa FIEV (Fédération des Industries des Equipements pour Véhicules) y la italiana Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica).

El evento coincidió con otro celebrado al otro lado del Atlántico en el que participó, en este caso, el propio Filosa. El complejo de Auburn Hills, en Míchigan, acogió el Innovation Tech Day de Stellantis, celebrado junto al proveedor Forvia, grupo con varias plantas en Galicia.

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«Cada interacción con los proveedores es una oportunidad para crear valor para nuestros clientes», recordó el CEO, que insistió en el mensaje que viene dando desde que se conocen los malos resultados del año pasado: «2026 es nuestro año de ejecución en Stellantis».