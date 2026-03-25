SpaceX (Elon Musk) prevé ingresar 65.000 millones en su salida a Bolsa, que sería la mayor de la historia

2026 prevé ser el año en que se renueve un récord histórico en los mercados. SpaceX, la empresa aeroespacial estadounidense fundada por el magnate Elon Musk, ha elevado sus expectativas de recaudación hasta los 75.000 millones de dólares (unos 65.000 millones de euros) en la oferta pública de venta de acciones (OPV) que prepara para su salida a bolsa, superando de largo los cerca de 29.000 millones de dólares obtenidos por la OPV de Saudi Aramco en 2019.

Anteriormente, los analistas que habían atendido la materia habían indicado que la compañía podría alcanzar a través de su salida al mercado unos 55.000 millones de dólares —43.000 millones de euros—. Esta nueva previsión supone un alza realmente considerable de las expectativas anteriores, que ya rebasaba ampliamente el inicio de la andadura de la petrolera saudí al mercado del país.

Pese a la previsión, que es histórica, los plazos aún no están claros. Según la agencia estadounidense 'Bloomberg', que cita fuentes conocedoras de la materia, la operación podría tener lugar en el mes de junio. Sin embargo, siempre puede producirse un cambio de planes, pues una salida al mercado de tal calibre conlleva un intenso trabajo, que según indica la agencia "se están llevando de manera confidencial".

Los mayores bancos están detrás

Según informó el diario británico 'Financial Times' el pasado mes de enero, la start-up aeroespacial ha decidido contar con los servicios de asesoramiento de cuatro de los mayores bancos estadounidenses y a nivel mundial para su salida a bolsa. La empresa de Musk habría elegido a Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan y Morgan Stanley para supervisar la operación, lo que denota su envergadura.

El punto de inflexión sobre la salida a Bolsa de SpaceX, que durante años Musk se empeñó en negar, se ha producido en los últimos dos años. Reuters informó en diciembre de 2025 de que SpaceX buscaba recaudar más de 25.000 millones de dólares en una salida a bolsa en 2026, con una valoración superior al billón. Por su parte, Bloomberg amplió meses después que la oferta pública de venta (OPV) buscaría financiar varios frentes abiertos para la compañía: centros de datos en IA en el espacio, una base en la Luna y una "tarifa de vuelo desorbitada" por parte de Starship, el sistema de lanzamiento de cohetes de la compañía.

La sexta empresa más grande de EEUU

La valoración estimada de SpaceX ascendería, según las estimaciones de los analistas, a los 1,75 billones de dólares —1,5 billones de euros—. Así, la compañía de Musk pasaría a convertirse en la sexta empresa más grande del índice S&P 500 solo por detrás de Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft y Amazon, superando a Meta y a Tesla, también propiedad de Musk. Pese a ello, como indica 'Europa Press', aún es pronto para hablar de valoraciones. Fuentes consultadas advirtieron de que una potencial salida a bolsa de SpaceX estará sujeta a las condiciones y el sentimiento del mercado.