El Gobierno descarta pedir la salida de Ángel Escribano al frente de Indra en el consejo de este miércoles

El Gobierno de España no pedirá dimisiones este miércoles en el consejo de administración de Indra pese a las fuertes tensiones vividas en las últimas semanas entre los principales accionistas de la compañía, según aseguran fuentes gubernamentales a este periódico. Así, por tanto, salvo sorpresa de última hora, el presidente Ángel Escribano y el consejero delegado de José Vicente de los Mozos seguirán al frente de la cotizada.

Las acciones de Indra llevan un retroceso del 28% desde sus últimos máximos históricos situados en 66,15 euros por acción alcanzados el pasado 4 de marzo. Sin embargo, las informaciones publicadas en prensa y el comunicado del máximo accionista de Indra, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla el 28% de las acciones, en la que pedía, de forma velada la dimisión de Escribano para salvaguardar la operación de fusión con su empresa familiar Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por "conflicto de interés" le han costado hasta 1.300 millones de valoración en bolsa a la cotizada.

Tras el duro comunicado de la SEPI remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el miércoles pasado, la fabricante de componentes para la industria militar Escribano (EM&E) descartó la fusión con Indra al ver un cambio de postura del Gobierno respecto a una operación que en abril del pasado año se impulsó con el objetivo de crear gran campeón de la defensa entorno a Indra. Escribano estuvo el pasado viernes en una cita con Manuel de la Rocha, el poderoso director de la oficina de Asuntos Económicos de Presidencia del Gobierno, en el que abordaron la situación de la compañía y llegaron a una especie de acuerdo por el que el presidente de la tecnológica seguirá al frente a pesar de las dudas generadas respecto a su continuidad.

Tal es así, que incluso el Gobierno ha barajado varios nombres posibles para sustituir a Escribano al frente de la compañía en un momento crucial para el futuro de la seguridad y la defensa en Europa, con el conflicto de Ucrania aún vivo y las primeras semanas de guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos. Entre los posibles candidatos, la SEPI contempló un posible presidente no ejecutivo salido de sus propios consejeros, como el caso del exministro de Industria Miguel Sebastián; o un directivo con experiencia industrial como Raül Blanco, director ejecutivo de Sapa y expresidente de Renfe e dar más poderes a De los Mozos.

En la continuidad de Escribano ha tenido mucho que ver el peso que tienen los siete vocales independientes en el consejo de Indra y la falta de apoyos a la salida de Escribano, que debía aglutinar al menos un 51% de los votos en el máximo órgano de gobierno de la tecnológica. La SEPI cuenta con tres representantes en el consejo, Juan Moscoso, Antonio Cuevas y Miguel Sebastián; Sapa cuenta con su presidente Jokin Aperribay, quien desde el primer momento se mostró contrario a la fusión; el consejero de Amber Capital, Pablo Jiménez de Parga; el consejero dominical por parte de EM&E, Javier Escribano, y los propios Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos.

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Desde Indra insisten en que la actividad se desarrolla “con plena normalidad” y al margen de “lo que unos u otros puedan decir”. Según estas fuentes, no hay razones para anticipar movimientos ni tensiones, ya que “ya no hay nada que entorpezca el clima entre los socios”. La operación que podía haber generado controversia, añaden, fue finalmente descartada, por lo que “no existe ya motivo alguno para la inestabilidad”.