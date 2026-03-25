La fábrica de chips fotónicos Sparc pone en marcha un consejo asesor internacional

La planta viguesa de chips fotónicos continúa con su proceso de crecimiento. A las obras ya iniciadas en el polígono de Valladares, Sparc Foundry se suma el incremento paulatino de la plantilla y, esta semana, la celebración de la primera reunión de su Consejo Asesor internacional. Según explica la firma, se trata «un órgano independiente» formado por expertos en el área de la fotónica, semiconductores, industria o política europea. De él forman parte Michael Lebby, Liam Barry, Guillaume Binet, Jose Capmany y José Manuel Silva, cuyo objetivo será «respaldar el desarrollo estratégico del proyecto».

Sparc explica que el consejo muestra la «dimensión internacional» de la iniciativa olívica y la posiciona «como un nuevo nodo dentro del ecosistema europeo de semiconductores».

Para el CEO de Sparc, Francisco J. Díaz, la puesta en marcha de este consejo supone «un gran paso adelante para Sparc Foundry». «Es un privilegio contar con un grupo de perfiles tan sólido», añade.

Entre los integrantes se encuentran Michael Lebby, que entre otros cometidos se encarga de prestar servicios de consultoría como experto técnico a la Comisión Europea en el ámbito de la fotónica y es CEO de la californiana GenusTechnik Inc.

También figura en la lista Liam Barry, investigador y profesor de la Universidad de Dublín (Irlanda). Según su biografía de LinkedIn, lleva «más de 30 años de investigación académica e industrial en el desarrollo, el diseño y la caracterización de dispositivos y subsistemas optoelectrónicos destinados a hacer posible la próxima generación de sistemas de comunicación fotónica y de sensores».

Guillaume Binet, por su parte, es experto en desarrollo de procesos y fabricación de semiconductores para la fotónica integrada y trabaja en la actualidad como ingeniero sénior de integración de procesos en la firma canadiense Xanadu.

La voz en español del consejo la pone José Capmany, catedrático de fotónica en la Universitat Politècnica de València (UPV) y cofundador de iPronics, startup valenciana de computación fotónica.

Por último, está José Manuel Silva, exdirector general en la Comisión Europea.

Noticias relacionadas

«Europa necesita reforzar sus capacidades industriales en tecnologías críticas. En Sparc Foundry, nos comprometemos a contribuir a este esfuerzo desde España, creando nueva capacidad en fotónica integrada y conectando con el ecosistema europeo en su conjunto. Esperamos con interés lo que está por venir», añadió el CEO de la planta de chips.