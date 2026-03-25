Desvelado el diseño para el velero sostenible de Greenpeace que fabrica Freire en Vigo
El buque, de 75 metros de eslora, está concebido para la investigación global, tendrá helipuerto, una grúa pórtico en la popa para la utilización de drones y sistemas de medición, baterías, paneles solares y velas rígidas
Ya no es un secreto. El diseño para el velero sostenible que la organización medioambientalista Greenpeace encargó a Freire Shipyard ha sido desvelado. El buque, que tendrá 75 metros de eslora, está concebido para la investigación global, tendrá helipuerto, una grúa pórtico en la popa para la utilización de drones y sistemas de medición, capacidad para bajar al mar diversas embarcaciones, baterías, paneles solares y las ya anunciadas velas rígidas.
El pedido fue publicado por la organización en junio de 2024, tan solo unos días después de la finalización de la última edición en Vigo de la feria Navalia. Durante el certamen, FARO adelantó que el astillero que dirigen los hermanos Freire estaba ultimando el contrato para un nuevo buque de más de 70 metros.
En aquel momento se adelantó que se trataba de un velero de 75 metros, tildado de «revolucionario» por la fuerte apuesta por energías limpias gracias a su propulsión a velas, paquetes de baterías y paneles solares. «Ha sido diseñado para realizar la transición a energía 100% verde tan pronto como sea técnica y logísticamente posible», anunció Greenpeace.
Sin embargo, desde entonces la imagen (render) o aspecto del futuro buque nunca fue relevada. Ni Freire ni la oficina de ingeniería naval Dykstra (que ya se encargó en su día del barco Rainbow Warrior III) trasladaron cómo sería el diseño, ni si quiera en el inicio de la construcción en julio de 2025. Un «secreto» que acaba de ser destapado. El grupo North Technology ha trasladado varias imágenes del proceso de fabricación de las velas rígidas y, acompañando, una serie de vistas del futuro barco.
Las empresas North Windships y Southern Spars, que pertenecen a North Technology, serán las encargadas de fabricar y proveer las velas, tanto de los dos mástiles con el sistema DynaRig como de la superficie vélica de 2.000 metros cuadrados. «El elemento central del concepto es la integración de un sistema comercial DynaRig, suministrado por Southern Spars», explica la compañía en un post en su página web.
En la misma entrada, además de explicar las bonanzas de su sistema, añaden que el buque «ha sido diseñado para apoyar la investigación científica global, las investigaciones y las campañas medioambientales», por lo que se trataría de un velero oceanográfico que pasaría a engrosar la larga lista de unidades de investigación producidas por el naval vigués
«Como buque de clase hielo, podrá operar en regiones polares y apoyar operaciones científicas avanzadas, incluyendo el despliegue de ROV y sumergibles», apunta la firma en su post, compartido también por Dykstra en su cuenta oficial de LinkedIn.
El velero, que podrá navegar durante 30.000 millas náuticas al año, será entregado el próximo año.
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- Davila 21/03/2026