El Congreso avala la candidatura de Inés Olóndriz para presidir la AIReF

La Comisión de Hacienda del Congreso ha avalado este miércoles a la candidata del Gobierno para presidir la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz, lo que deja vía libre al Consejo de Ministros para su nombramiento.

La Comisión ha apoyado por 19 votos a favor y 17 en contra -los de PP y Vox- la candidatura, que había despertado ciertas críticas por proponer una alto cargo del Ministerio de Hacienda para dirigir una institución independiente.

En sus intervenciones, PSOE, PNV, ERC y Sumar han mostrado su respaldo a la candidata y han destacado "solvencia" y cualificación de Olóndriz para asumir la Presidencia.

Más críticos han sido desde Junts, que ha cuestionado que desde el Gobierno se vaya a respetar la independencia de la AIReF y han reprochado las prisas en el relevo. "Se han llevado por delante la posibilidad de que sea aprobada por unanimidad (...) No participaremos en este circo", ha dicho el diputado Josep María Cruset, para después ausentase de la votación.

En ese mismo sentido, Vox ha incidido en que no se cuestiona la valía de la candidata pero ha expresado sus dudas sobre la "independencia e imparcialidad" por su paso por el Gobierno, a lo que el PP ha añadido que aprecia "falta de independencia" en una candidata que pasa de "controlada a controladora".

"No he tenido ni tengo ninguna aspiración política"

La candidata ha defendido su independencia -"nunca he militado en ningún partido político y no he tenido ni tengo ninguna aspiración política"- porque su labor como directiva pública ha consistido en trasladar criterios técnicos a sus superiores, un conocimiento que ahora aportará al equipo técnico de la AIReF.

"La AIReF no está sometida, ni puede estar sometida, a ningún Gobierno", ha defendido, y necesita contar con independencia para decir "lo que tenga que decir", aunque sea "incómodo".

Olóndriz ha avanzado que presentará un plan estratégico con sus propuestas para la Presidencia, entre ellas promover una armonización de las reglas fiscales nacionales y europeas para que las administraciones tengan "claras" las normas o incorporar la función de evaluación a la ley de la AIReF.

La candidata ha puesto en valor que ha dedicado 35 años de su vida profesional a las finanzas, tanto desde el ámbito público -primero en el Ayuntamiento de Barcelona y después en el Ministerio de Hacienda- como privado, en una agencia internacional de calificación crediticia, lo que le da "una perspectiva única".

De confirmarse su nombramiento, Olódriz se convertirá en la tercera presidenta de la AIReF, tras José Luis Escrivá -actual gobernador del Banco de España- y Cristina Herrero, que abandonó el cargo a principios de mes.

Noticias relacionadas

Actualmente, la presidencia de la AIReF la ocupa en funciones el director de la división de Análisis Presupuestario de la AIReF, Ignacio Fernández-Huertas.