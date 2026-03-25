Ya en vigor: la ayuda de 17.000 euros para contratar personas de forma indefinida en Galicia

La Xunta de Galicia abrió hace unas semanas el plazo para solicitar una subvención a la contratación por cuenta ajena en empresas y entidades sin ánimo de lucro de personas desempleadas. Esta medida hace especial hincapié en la inserción laboral de colectivos con mayores dificultades a la hora de encontrar un empleo.

Esta ayuda de hasta 17.000 euros por persona contratada es el punto central del programa Galicia Suma Talento: Emprégate, dirigida a todo tipo de empleadores dentro de la comunidad y que busca dinamizar la incorporación al trabajo de las personas desempleadas a través de incentivos para las empresas. Esta ayuda podrá solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2026.

17.000 euros para los contratos indefinidos

Como recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG), para acceder a la subvención de 17.000 euros los nuevos empleados deben estar contratados de manera indefinida. Esta cuantía máxima depende de una serie incentivos que varían en función del perfil de la persona contratada:

Personas jóvenes : 6.000 euros.

: 6.000 euros. Mujeres víctimas de violencia de género y/o de trata; mujeres con hijo/s menor/es de 3 años desempleada/s de larga duración o inactiva en los últimos 3 años : 10.000 euros.

: 10.000 euros. Mujeres en ocupaciones masculinizadas : 10.000 euros.

: 10.000 euros. Parados de larga duración : 6.000 euros.

: 6.000 euros. Personas de 52 años o más : 6.000 euros.

: 6.000 euros. Emigrantes retornados o personas extranjeras : 6.000 euros.

: 6.000 euros. Personas con discapacidad o en riesgo o situación de exclusión social : 10.000 euros.

: 10.000 euros. Personas desempleadas que en los últimos 2 años hayan finalizado y hayan superado la formación conducente a la obtención de un certificado profesional en el marco de acciones de AFD o de talleres de empleo, y personas desempleadas que en los últimos 2 años hayan finalizado un Programa Integrado de Empleo : 10.000 euros.

: 10.000 euros. Personas desempleadas que hayan desarrollado contratos formativos al amparo del programa de primera experiencia profesional en los 2 años previos a la publicación de esta orden en el DOG: 10.000 euros.

Es importante destacar que estas ayudas están destinadas a los contratos firmados entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. A su vez, los incentivos que las empresas pueden solicitar vienen divididos en cinco modalidades que incluyen más supuestos que los anteriores:

Contratación indefinida inicial de personas desempleadas (del que hablábamos en el anterior apartado).

(del que hablábamos en el anterior apartado). Incremento de jornada de las contrataciones indefinidas —pasar de tiempo parcial a tiempo completo—: 2.000 o 3.000 si se trata de una persona con discapacidad.

—pasar de tiempo parcial a tiempo completo—: 2.000 o 3.000 si se trata de una persona con discapacidad. Incremento de la duración anual de los contratos fijo-discontinuos a un mínimo de 9 meses : 4.000 euros.

: 4.000 euros. Adaptación de puestos de trabajo para personas con discapacidad : 1.000 euros.

: 1.000 euros. Transformación de contratos formativos subvencionados de primera experiencia profesional: 5.000 euros.

A quién se dirige la ayuda

El documento del DOG especifica que pueden acceder a estar ayudas las personas empleadoras y empresas con centros de trabajo en Galicia, con independencia de su actividad o su forma jurídica.

Los centros especiales de empleo también pueden acceder, a excepción de los contratos de personas con discapacidad. Un caso similar al de las empresas de inserción laboral, que también pueden solicitarlo excepto para los contratos con personas en riesgo o situación de exclusión social.