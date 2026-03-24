Stellantis Vigo plantea un ERE voluntario para que se puedan acoger 90 personas

Stellantis Vigo repite la fórmula de años precedentes para ofrecer un plan de bajas incentivadas a través de un ERE voluntario. En esta ocasión, serán un total de 90 los trabajadores que se podrán acoger a este expediente de regulación de empleo, que según recalcan desde la empresa surge «en respuesta a una petición social».

Dirección y trabajadores comenzaron a partir de las 12.30 horas de este martes el proceso de negociación de un ERE que se aplicará por criterios organizativos. Durante la jornada quedó constituida la comisión negociadora, acordándose también un calendario de trabajo y emplazándose a una nueva cita este viernes. Por parte de la empresa ya se entregó la documentación justificativa, que será analizada por los sindicatos.

Como recuerdan ambas partes, el expediente estará basado en la doble voluntariedad, es decir, tanto la empresa como el propio operario tendrán que estar de acuerdo en la baja voluntaria, que será con una serie de condiciones que se estipularán a lo largo de las próximas reuniones.

A finales del pasado año se acordó extender el ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) para todo este año y los sindicatos ya reclamaban entonces volver a abrir la ventana para una serie de bajas voluntarias para aquellos que quieren salir de la empresa. El 2025 culminó con 56 personas que se acogieron al ERE acordado entonces, también para 90 personas, como sucedió en 2024.

Balaídos se encuentra en un momento de máxima producción. Pese a los paros sufridos a consecuencia del tren de borrascas y los problemas recientes con algún proveedor, la factoría mantiene el ritmo con el que cerró el año pasado, que culminó con récord de casi 560.000 vehículos. De hecho, esta misma semana la dirección trasladó el calendario para el próximo mes, de nuevo con alta carga. Así, por ejemplo, en el caso del Sistema 1 se programa un sábado de producción (el día 14) y un viernes para el turno de noche (el día 10), con tres jornadas más en el caso del taller de ferraje.

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En cuanto al cuarto turno, se programa la actividad para los festivos 2 y 3 de abril, así como el 1 de mayo.