Revolut gana 1.500 millones en 2025 y se posiciona como el cuarto banco español por número de clientes

Revolut sigue pulverizando expectativas. Tras haber alcanzado recientemente los 68 millones de clientes y los 65.000 millones de euros de valoración a través de varias rondas de financiación, el neobanco británico ha dado a conocer este martes sus resultados correspondientes a 2025.

La fintech ganó el pasado año 1.700 millones de euros, lo que supone un alza del 57% respecto a 2024. El margen de beneficio antes de impuestos, por su parte, ha ascendido al 38%, tres puntos más que en el año anterior. Sus mayores líneas de ingreso correponden a los pagos con tarjeta, por los que ganó 1.200 millones de euros, y los ingresos por intereses, con los que amasó 1.100 millones.

A doble dígito

Los ingresos del grupo, que ha diversificado a lo largo del mundo hasta alcanzar los 48 países, alcanzaron los 5.300 millones de euros, lo que supone un aumento del 46% frente al año anterior. El banco indica en el comunicado remitido que ha observado un "sólido crecimiento" en las líneas 11 de negocio en las que opera, con cada una por encima de los 115 millones de euros en ingresos.

En cuanto a los saldos totales de los clientes dentro de la plataforma, Revolut ha aseverado que ascienden hasta los 57.500 millones de euros, lo que supone un alza del 66% frente a los 36.500 millones del año anterior. Mientras tanto, el número de clientes creció un 30%, y el número de empresas que utilizan Revolut Business, su línea de banca para empresas, aumentó un 33%, hasta los 767.000 negocios.

Las transacciones totales realizadas en su plataforma, según los datos de la fintech, alcanzaron durante 2025 la cifra de 1,4 billones de euros, frente a los 906.000 millones registrados en 2024.

España es un mercado clave

El neobanco define su año en España como "grande" para al compañía. Durante 2025, Revolut ganó en nuestro país dos millones de clientes, registrando una tasa de crecimiento del 45%. Así, con 6,3 millones de clientes, España ya es el tercer mayor mercado a nivel global para Revolut, solo por detrás de Reino Unido, su país de origen, y Francia.

A tenor de estas cifras, la fintech ha indicado que se oposiciona como el cuarto mayor banco en el mercado español por número de clientes, tal y como recogen los datos de Inmark.

El 38% de las nuevas cuentas bancarias eran Revolut

Otra métrica recogida por una agencia externa sorprende. Según el neobanco, el 38% de todas las nuevas cuentas bancarias que se abrieron en España en 2025 fueron una cuenta Revolut, tres veces más de las que se abrieron en el banco líder del mercado, de acuerdo con los datos recogidos por Andreessen Horowitz.

El crecimiento financiero se manifiesta también a través del aumento en fuerza laboral. Revolut cerró 2025 con cerca de 1.600 trabajadores en nuestro país, lo que supone un crecimiento de más del 55% con respecto al año pasado. Esto sitúa a España como el tercer mercado por número de empleados por detrás de Reino Unido. Asimismo, nuestro país ha sido el que ha experimentado una mayor contratación de ingenieros y data scientists de entre todos los mercados europeos.

Perspectivas para este año

Así, en 2026, el neobanco ha informado de que abrirá sus nuevas oficinas en Madrid y Barcelona, ayudando a generar 800 nuevos empleos de aquí hasta 2030. En el panorama global, fijan como objetivos prioritarios para este año la "aceleración global en la obtención de licencias bancarias. El pasado 11 de marzo, Revolut obtuvo la licencia bancaria completa en Reino Unido, su país de origen y su primer mercado, con 13 millones de clientes, tras cuatro años de negociaciones.

Otra de sus prioridades son las inversiones. El neobanco ha comprometido 11.5000 millones de euros en los próximos cinco años "para potenciar el crecimiento y la innovación a nivel internacional". Todo ello con una meta clara: alcanzar los 100 millones de usuarios, ahora con 68,3 millones, que fijan para mediados de 2027.