Las patronales del metal de Pontevedra proponen un aumento salarial del 12% a cambio de un convenio de cuatro años

Las patronales y los sindicatos del metal se volvieron a reunir este martes para la negociación del nuevo convenio colectivo de la provincia de Pontevedra, que afecta a unos 28.000 trabajadores del sector. Las empresas formularon dos escenarios en la mesa negociadora, según indican desde CC OO. En el primero, se propone un convenio de cuatro años de duración «con una oferta global más amplia» para «garantizar una mayor estabilidad». El incremento salarial en este caso se eleva al 12% (un 3% anual). La segunda opción consiste en un acuerdo de dos años «sin modificar en profundidad el texto actual», según el sindicato. El aumento de la retribución en este caso sería del 5,5% en total (3% el primer año y 2,5% el segundo). Asime, Atra e Instalectra rechazan así «de manera rotunda» la propuesta sindical de un convenio de tres años.

Tal y como ya había adelantado Enrique Mallón, portavoz de Asime, las patronales se mantienen en su negativa a reducir la jornada actual, pero dejan la puerta abierta a realizar algún avance en el caso de escoger el acuerdo de mayor duración. La modificación de las condiciones tóxico-penosas, la eliminación de los contratos fijo-discontinuos y la subcontratación de empresas auxiliares son otros de los aspectos en los que parece que las empresas no darán el brazo a torcer. En cambio, se muestran favorables a regular los pluses derivados de tareas laborales sometidas a estrés térmico en determinados casos —todavía pendientes de concretar— y a la implantación de coeficientes reductores en ciertas actividades. En cuanto a la clasificación profesional —uno de los aspectos en el que más incidían los sindicatos— proponen la diferenciación de un oficial de primera con uno de segunda y crear un nuevo subgrupo dentro del grupo 4 con un salario distinto.

Atendiendo a las licencias, están dispuestos a incluir «crédito horario para el personal del turno de noche con un máximo de 12 horas anuales», así como que el permiso por contracción matrimonial se pueda disfrutar en los 15 días posteriores a la celebración. Este caso también se aplicaría al día permitido por cambio de domicilio, aunque también se podrá solicitar dentro de los 15 días anteriores al empadronamiento.

«Valoramos positivamente que por fin la patronal entre en una negociación real con propuestas concretas y ciertos avances, pero reiteramos que este no puede ser un convenio de pequeñas mejoras», señalan desde CC OO. Aspiran a un acuerdo que suponga «un antes y un después en el sector, un salto cualitativo y cuantitativo en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores». «Tenemos que dignificar el sector», concluyen desde el sindicato.