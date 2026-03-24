Naturgy garantiza la seguridad de suministro de gas pese a la guerra y anticipa un refuerzo de la relación histórica con Argelia

La volatilidad se ha instalado en los mercados internacionales, tanto los energéticos como los financieros, con la guerra en Oriente Medio como detonante. Frente a la incertidumbre general y el miedo a los efectos globales por el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz (por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas que se comercializa en el planeta), Naturgy garantiza la seguridad de suministro a todos sus clientes y se siente “más protegida” y “tranquila” frente al impacto de la escalada bélica en Irán, al no depender de ningún proveedor de gas natural de una región ahora en convulsión.

Así lo ha ratificado el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, en la junta de accionistas del grupo, en el que ha garantizado la fortaleza del aprovisionamiento de gas del grupo a largo plazo, ha confirmado que busca nuevos contratos para elevar aún más la “diversificación” de los países de procedencia y en el que ha anticipado la apuesta por reforzar aún más la relación con Argelia, máximo suministrador de gas de España y cuya compañía estatal Sonatrach es socio preferente de Naturgy.

En plena escalada de precios de la energía, Reynés ha subrayado que el aprovisionamiento del grupo no depende absolutamente nada de ningún país de Oriente Medio. “No tenemos proveedores en esa región. Estamos más protegidos”, ha apuntado. “Nuestros clientes tienen asegurado el suministro”. Y ha destacado que cuenta con múltiples acuerdos de suministro de gas natural licuado (el que se transporte por barco) con llegadas previstas hasta 2042 y que tiene su estrecha relación con Argelia y con su grupo estatal Sonatrach como gran baza.

La relación entre Naturgy y Sonatrach ha sido constante desde hace más de medio siglo, desde 1969 cuando llegó a España el primer buque metanero procedente de Argelia. Ambos grupos son socios en el gasoducto Medgaz -el único que actualmente provee de gas a España desde el norte de África- y Sonatrach es accionista de Naturgy con una participación de un 4,1%. Y tienen firmados contratos de suministro hasta 2030 por un volumen previsto de unos 5.000 millones de metros cúbicos (bcm) de gas natural cada año a través del gasoducto submarino.

Una relación entre los grupos español y argelino “sólida, creciente, fructífera y que espero que vaya a más a futuro”, ha anticipado el presidente de Naturgy ante la junta de accionistas, a la que ha acudido precisamente el presidente de Sonatrach, Noureddine Daoudi. En las últimas semanas, ya en plena escalada bélica en Oriente Medio, algunas informaciones han apuntado al interés del Gobierno español por elevar el suministro de gas desde Argelia, históricamente principal proveedor de gas de la economía española. Reynés ha mostrado su intención de “darle más estabilidad a la relación con nuestro proveedor y accionista argelino, Sonatrach”.

Reynés también ha subrayado que la dirección de la compañía, principal gasista española y tercera mayor eléctrica, está volcada en potenciar la diversificación en el aprovisionamiento de gas de otros países (recientemente ha firmado un macrocontrato para la compra a largo plazo de gas natural licuado de EEUU). “La compañía va a seguir capturando oportunidades de aprovisionamiento cuando las haya”.

Accionistas que vienen y los que se van

Naturgy ha afrontado cambios profundos en su accionariado en los últimos meses. El gigante BlackRock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, ha completado su salida del accionariado del grupo con la venta de la participación que le quedaba, y el movimiento fue aprovechado por Criteria para reforzar aún más su posición como mayor accionista.

El fondo GIP, controlado ahora por BlackRock, ha puesto fin a una década de presencia en el capital del grupo español con dos colocaciones aceleradas en tres meses con las que se ha desprendido conjuntamente de un paquete total de un 18,5% del capital y con las que ha hecho caja por 4.494 millones de euros. Ambas operaciones han sido aprovechadas por Criteria, el brazo inversor de la Fundación LaCaixa, para reforzarse como mayor accionista, comprando un 4,5% adicional por cerca de 1.100 millones y elevando su participación hasta el 28,5%.

“Todo aquel accionista que venga será bien recibido. Y todo aquel que se vaya, me sabe mal, se va a perder algo”, ha sentenciado Reynés sobre los últimos cambios accionariales. CriteriaCaixa se ha confirmado como mayor accionista con un 28,5%, el fondo australiano IFM cuenta con un 15,5%, el fondo CVC mantiene un 13,8%, Corporación Financiera Alba controla un 5% y la argelina Sonatrach, un 4,1%. En los mentideros del mercado se viene anticipando que CVC seguirá los pasos de BlackRock y también saldrá del accionariado. “No hagan caso de los rumores”, ha deslizado Reynés.

Tras los cambios accionariales, el grupo ha emprendido una reordenación de su consejo de administración y ha lanzado una mensaje de estabilidad renovando el mandato de Reynés de manera anticipada hasta 2030. Un doble movimiento que ha sido refrendada por la junta de accionistas. El nuevo equilibrio en el consejo de administración, tras la dimisión de los tres representantes de GIP-BlackRock, conlleva elevar el peso de IFM de dos a tres asientos, igualando así los consejeros que tiene, CriteriaCaixa y CVC.

El consejo lo integran también tres consejeros independientes y un consejero ejecutivo, el presidente Reynés, que tiene la particularidad de que es también vicepresidente de CriteriaCaixa (no obstante Reynés ha garantizado en la junta su “dedicación total y exclusiva” a las tareas ejecutivas en Naturgy). Los estatutos de Naturgy establecen que el consejo de administración puede tener un mínimo de 11 miembros y un máximo de 16. Tras los cambios el grupo lo dejará, al menos de momento, en sólo 13 consejeros y no cubrirá el resto de vacantes.

El año pasado Naturgy realizó una 'autoopa' por 2.300 millones de euros para comprar acciones propias reduciendo las participaciones de sus grandes accionistas y volver a colocarlas en el mercado para ganar liquidez en bolsa. Hoy el capital flotando en bolsa del grupo supera el 32%, su mayor ‘free float’ de los últimos 25 años, y ha vuelto a los índices bursátiles de referencia internacional. Los cambios de socios y las grandes colocaciones con descuento han penalizado el valor de la acción en los últimos meses. Reynés ha apuntado que la cotización actual “no recoge el potencial” del grupo. “Tenemos que explicarnos mejor para no perdernos esa fiesta que están teniendo otras compañías en bolsa”, ha dicho el directivo.