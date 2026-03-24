Galicia es la comunidad donde más se acelera el envejecimiento del parque móvil: 1,64 millones de vehículos con una edad media de casi 17 años

Los gallegos se desplazan diariamente en los vehículos más desfasados de España, con permiso de los extremeños y los habitantes de Ceuta y Melilla. Así lo expone un nuevo estudio elaborado por Ideauto para la patronal española de los concesionarios, Faconauto, que apunta ya a una edad media de 16,7 años para el parque móvil de la comunidad, con un incremento de 0,4 años entre 2024 y 2025.

La flota de Galicia se sitúa así, pese a los diferentes planes aprobados por el Gobierno (Moves) y la Xunta (Renova o Teu Vehículo), como la autonomía donde más envejece el conjunto de sus automóviles. Y se aleja cada vez más, por lo tanto, del promedio nacional (14,6 años, +0,1), así como de regiones con una flota muchísimo más joven y que además están logrando revertir su deterioro como Madrid (11,3 años, -0,2).

«Los datos vuelven a demostrar que España no puede seguir aplazando una estrategia eficaz de renovación», señaló este martes en un comunicado remitido a los medios la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez. La entidad recuerda que la edad media debe leerse como un «indicador de arrastre», por lo que los planes como el del Ejecutivo gallego «necesitarán aún recorrido para que su impacto se aprecie con nitidez en los datos».

Ourense, la provincia con los coches más viejos de España

En Galicia, con un parque móvil de 1,64 millones de vehículos, el conjunto de los turismos y vehículos comerciales alcanza los 16,7 años, solo tras Castilla y León (16,9) y Ceuta y Melilla (17,9). Por provincias, la flota más longeva se encuentra en Ourense (18,2 años), superando ya la mayoría de edad y posicionándose como la provincia con el parque móvil más viejo del país. Le siguen Lugo y Pontevedra (con 16,9 ambas) y más lejos A Coruña (15,9).

«Mientras muchas comunidades autónomas están dando pasos para atajar este problema con iniciativas útiles y pegadas a la realidad de sus ciudadanos, el Gobierno central sigue sin poner en marcha el Plan Nacional de Renovación del Parque previsto en la Ley de Movilidad Sostenible», indica Blázquez. «Renovar el parque no es solo una cuestión ambiental: es también seguridad vial, acceso a una movilidad más eficiente y asequible, y una forma de acompasar la transición del mercado a la realidad social del país», sentencia.