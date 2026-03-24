Elkann confía en que Stellantis «dará un giro» a su situación: «2025 se convirtió en un año de ajuste de cuentas»

El presidente de Stellantis, John Elkann, ha dado su punto de vista sobre la crítica situación de la compañía tras anotarse pérdidas por valor de 22.300 millones de euros. En el marco de una carta a los accionistas de Exor, la sociedad de la familia Agnelli que controla el fabricante multinacional, el directivo se mostró «convencido» de que la empresa «superará esta situación» y «dará un giro» a los malos resultados.

Para Elkann, 2025 «se convirtió en un año de ajuste de cuentas» que la empresa aprovechó «para identificar áreas de mejora y empezar a corregirlas de forma decisiva» bajo la dirección de Antonio Filosa, que precisamente en dos meses presentará su nueva hoja de ruta.

Según recoge Bloomberg, el presidente de Stellantis, que ejerció de CEO entre la salida de Tavares (el 1 de diciembre de 2024) y la llegada de Filosa (anunciado a finales de mayo del año pasado), los cambios que está implementando el italiano están dejando al fabricante en una posición más sólida de cara al futuro. Se refiere al frenazo al coche eléctrico, la apuesta por los modelos híbridos o el mantenimiento de los coches a combustión.

Exor, también dueña de Ferrari o de la Juventus Football Club, trasladó los resultados a última hora del lunes, con unas pérdidas de 3.800 millones de euros debido principalmente al impacto de Stellantis. Tras ello, las acciones cayeron hasta un 7,7%.

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En su carta, Elkann prometió cambios estratégicos en la sociedad familiar, afirmando que la firma de inversión simplificará su cartera y se centrará en un menor número de grandes empresas para poder tener una mejor supervisión. Exor vendió este mes su negocio de medios Gedi Gruppo Editoriale a Antenna Group, tras haber acordado previamente la venta de su participación en Iveco Group a Tata Motors, junto con la venta de la unidad de defensa de Iveco a Leonardo.