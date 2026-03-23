La UE endurece la normativa: así cambiarán los envases de los supermercados en Galicia a partir de agosto de 2026

En 2022, cada habitante de la Unión Europea generó de media 36,1 kg de residuos de envases plásticos, 8 kilos por persona más que en 2012. Si bien es cierto que los datos no son buenos, el contexto español es un poco más alentador, ya que el país se sitúa como líder en reciclaje dentro de Europa y este sector se muestra activo a la hora de innovar y adelantarse a las problemáticas del futuro en esta materia.

Ante esta situación y a pesar de las medidas que cada país implementa a nivel doméstico, la UE ha decidido endurecer su postura sobre los plásticos de un solo uso e implementar normativas que cambiarán cómo vamos al supermercado en Galicia a partir del próximo agosto.

Así cambiarán las compras en el súper a partir del 12 de agosto de 2026

Aunque la normativa entró en vigor el año pasado, será partir del 12 de agosto de 2026 cuando los supermercados tendrán que adaptarse a la nueva normativa que busca evitar los envases innecesarios y promover la reutilización y el reciclado.

Según el Reglamento de Envases y Residuos de envases, estos tendrán que diseñarse de forma que «minimicen la presencia de sustancias nocivas» para garantizar la salud humana y reducir al máximo su impacto en el medio ambiente.

En este sentido, los plásticos que se fabrican deben tener en su composición un mínimo de material reciclado obtenido de otros residuos plásticos. Las únicas excepciones a esta norma son los envases farmacéuticos y los de alimentos para lactantes y niños en sus primeros años de vida, así como los de algunos productos sanitarios o los de transporte de mercancías peligrosas.

¿Cómo nos afecta el cambio en nuestro día a día? Pues la compra será lo primero en lo que lo empezaremos a notar. Estas restricciones afectan a los envases de un solo uso para frutas y hortalizas preenvasadas de menos de 1,5 kg.

Otros productos que se verán afectados serán las porciones individuales de condimentos, salsas y azúcar; así como a las bolsas de plástico ligeras que utilizamos en los supermercados para transportar la compra.

Por su parte, los hoteles, restaurantes y cafeterías también tendrán que adaptarse. Los productos y cosméticos de un solo uso están en el punto de mira y los establecimientos que ofrecen comidas deberán permitir a los clientes llevar sus propios recipientes para alimentos y bebidas de aquí a 2027. A mayores, en 2028 tendrán que ofrecer envases reutilizables sin coste adicional.

Un paso más allá del tapón de la botella

Tras la introducción del tapón no desprendible en las botellas de plástico, desde enero de 2025 estos recipientes deben estar compuestos en un 25% de plástico reciclado. Una medida que ya se aplica en todas las botellas comercializadas en los países miembros de la UE.

Siguiendo esta línea, las botellas tendrán que contar con un mínimo de 30% de plástico reciclado en su composición a partir de 2030.