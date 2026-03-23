El turismo gallego encara Semana Santa con otro récord de empleo y un bum de nuevos negocios

«La duda siempre surge al mirar hacia arriba», afirma el presidente de los hosteleros pontevedreses, César Sánchez-Ballesteros, cuando cada año por estas fechas es preguntado por las perspectivas del sector para Semana Santa. Parece que hará bueno: al menos ese es el pronóstico que de momento ofrecen los hombres y mujeres del tiempo para los próximos días en la comunidad, igual que MeteoGalicia. Una marea de rayos de sol que ya se ha dejado sentir este fin de semana en las terrazas y que llega acompañada de otro récord de empleo turístico. Y es que al término de febrero se contabilizaban 81.900 afiliados en las actividades de servicios de alojamiento, comidas y bebidas, agencias de viaje y operadores turísticos a lo largo de la geografía gallega, 1.021 más que hace un año.

El trabajo en bares, restaurantes y hoteles ha aumentado y seguirá in crescendo con más contrataciones para atender la demanda que se avecina, tanto de los viajeros nacionales y extranjeros que llegarán como de los locales que cuentan las horas para tomarse al fin su merecido descanso. Para Sánchez-Ballesteros, el arranque de la primavera debe ser interpretado «más como un pistoletazo de salida que como un periodo donde se registren llenos y grandes facturaciones». No obstante, reconoce que el gremio «obviamente es optimista» en la provincia, donde los negocios tradicionales ganan dimensión al mismo tiempo que emergen nuevas oportunidades para innovar.

«Mucho movimiento laboral»

Un ejemplo que ilustra perfectamente esta situación es el auge de trabajos impulsados al calor de las viviendas de uso turístico, que han reforzado la creación de empleo en campos como la limpieza, pero también en el ámbito de la decoración y el marketing (para posicionar los establecimientos), los seguros y la gestión de reservas. Desde la patronal gallega de las VUT, Aviturga, su presidenta Dulcinea Aguín reivindica que generan «mucho movimiento laboral», al contratar también a carpinteros, electricistas o pintores, teniendo en cuenta que «el mantenimiento de los alojamientos es continuo».

La asociación colabora con distintas empresas asentadas en la comunidad que han sabido aprovechar su tirón para crecer, como es el caso de la santiaguesa Fervva (dedicada a la venta de productos de seguridad, ferretería y herrajes) o la vilagarciana La Castellana (de textil del hogar). Un listado en el que también aparecen la coruñesa Covo y la pontevedresa Art'Spacio (estilismo inmobiliario), Hacemos Tu Colada (Sanxenxo) o Partee, la aplicación para automatizar el check-in desarrollada por la viguesa ÿNeeds.

«Las perspectivas para esta Semana Santa son buenas», apunta Aguín, pese a admitir también que «todo dependerá del buen tiempo». De la misma opinión es el presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, que espera que la contratación «sea alta» en lo que resta de marzo y abril, algo que no le preocupa tanto como sí lo hace el incremento del absentismo laboral. «Nos estamos encontrando con empresas con seis trabajadores y dos de baja, y alguna que no está pudiendo abrir», advierte.

«El sector se mueve y atrae a nuevos emprendedores», señala no obstante Pardal sobre el auge de nuevos negocios hosteleros. «El potencial que tenemos en Galicia es muy grande, y está claro que quedan muchos por abrir», asegura en este sentido.

El único segmento que podría «resentirse» en estos momentos son las agencias de viajes, que se arriesgan a sufrir daños colaterales por el conflicto en Oriente Medio. Así lo recogen los datos de empleo en Galicia hasta febrero, que constatan alzas interanuales en los trabajadores de las empresas que prestan servicios de comidas y bebidas (+889 afiliados, 69.641 en total) y servicios de alojamiento (+440, 10.244) frente al descenso que acogen los turoperadores (-308, 2.015).