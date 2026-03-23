Reganosa supervisará la construcción de la terminal de GNL de Dakar, clave para la seguridad energética de Senegal

Reganosa ha dado un salto estratégico en el mapa energético africano al hacerse con la supervisión integral de la futura terminal de gas natural licuado (GNL) de Dakar, un proyecto clave para la seguridad energética de Senegal y para su transición hacia combustibles más limpios. La compañía, con sede en Mugardos, actuará como project management consultant (PMC) de la infraestructura promovida por ELTON Logistics and Services, consolidando así su presencia en un continente donde la competencia internacional es feroz.

El contrato sitúa a Reganosa en el centro de una operación de enorme complejidad técnica y política. La terminal, concebida inicialmente como una instalación completa con unidad flotante de almacenamiento, muelle, sistemas de amarre y regasificación en tierra, aspira a convertirse en el gran nodo gasista de África Occidental. El documento señala que el proyecto incluye una unidad flotante de almacenamiento con capacidad para 137.000 metros cúbicos de gas natural licuado, además de dos gasoductos submarinos de 15 kilómetros destinados a alimentar varias centrales eléctricas del país.

Fases

La magnitud del plan ha obligado a dividirlo en dos fases. La primera, bautizada como early gas solution, permitirá adelantar el suministro mediante una regasificadora modular instalada directamente sobre el muelle. La segunda ampliará las infraestructuras terrestres y añadirá nuevas bahías de carga de camiones, esenciales para distribuir GNL a industrias satélite y a la red eléctrica nacional. El objetivo político es claro: acelerar la disponibilidad de gas en un país que busca reducir su dependencia del fuelóleo y contener el coste de la energía.

Reganosa asumirá la coordinación de contratistas, la supervisión de la ingeniería de detalle y el control de plazos y costes. El documento subraya que la empresa velará por el cumplimiento de los requisitos técnicos, los estándares de calidad, los plazos y los costes acordados, un papel que la sitúa como garante del éxito del proyecto ante el Gobierno senegalés y los socios internacionales implicados.

La operación no surge de la nada. Reganosa lleva acompañando al promotor desde 2023, cuando comenzó a asesorar en la definición técnica y en la negociación de los contratos EPC con los grandes actores globales del sector. Ese trabajo previo ha sido determinante para que la compañía española se convierta ahora en el eje de la ejecución.

Para ELTON Logistics and Services, filial de la principal distribuidora de combustibles de Senegal, la terminal es una apuesta de país. Con una capacidad de almacenamiento prevista de 150.000 metros cúbicos y sistemas de regasificación capaces de suministrar gas a alta y baja presión, la instalación pretende impulsar una cadena de valor del GNL en toda la región. El proyecto encaja en la estrategia del Gobierno senegalés de modernizar su matriz energética y atraer inversión internacional en un momento de fuerte crecimiento de la demanda.

La adjudicación supone también un espaldarazo para Reganosa, que refuerza su posición como operador global de infraestructuras críticas. Con presencia en 35 países y activos en los cinco continentes, la compañía gallega suma así un nuevo hito a su expansión internacional y demuestra su capacidad para gestionar proyectos complejos en entornos multiculturales.

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Senegal, que aspira a convertirse en un referente energético en África Occidental, deposita ahora una parte de su futuro en manos de una empresa española. Y Reganosa, que ya opera la terminal de GNL de Galicia (en Mugardos) y participa en el Musel E‑Hub, se prepara para dirigir uno de los proyectos más ambiciosos del continente.