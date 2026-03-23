EE UU, Italia y Alemania lideran la inversión extranjera en Galicia, que cayó casi un 60% en 2025

Japón pone la nota exótica en el abanico de nacionalidades que dejaron su rastro en la economía gallega a lo largo del pasado año. De allí llegó una inversión de 10,5 millones de euros. Detrás está principalmente Resonac. La multinacional nipona adquirió los terrenos de la antigua Alcoa, después Alu Ibérica, en el polígono coruñés de A Grela, para ganar músculo para su planta de grafito para altos hornos, levantar una nueva instalación dedicada a grafito para baterías de coches eléctricos y tener espacio a mayores que cederá a Ignis para sintetizar hidrógeno verde. Hay inyecciones de capital procedentes de otra decena de países, aunque con un volumen muy inferior al del ejercicio anterior.

La inversión extranjera directa en Galicia alcanzó los 236,4 millones de euros en 2025, según el balance publicado este lunes por la Secretaría de Estado de Comercio. En el último trimestre se rompe la tendencia al alza que los flujos mostraron el resto del año. Las operaciones mermaron cerca del 60%, hasta su menor volumen de los últimos tres ejercicios.

Junto a Japón, destacan las inversiones procedentes de Estados Unidos (97,3 millones de euros); Italia (26 millones); Alemania (24,9 millones); Portugal (24,4 millones); Reino Unido (9,6 millones); Francia (3,5 millones); México (2,6 millones); Luxemburgo (1,6 millones); y Noruega (1,2 millones). Por sectores, el principal destino fue la metalurgia (75 millones), seguida de la energía (33,2 millones); programación, consultoría y otras actividades vinculadas con la informática (28,3 millones); la fabricación de maquinaria y equipo (26 millones); comercio mayorista (24,4 millones) y construcción de edificios (21,5 millones). El capital foráneo destinó también unos 12 millones en servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 2,7 millones a fabricación de otros productos minerales no metálicos; 1,6 millones a la industria de papel; y 1,4 millones a la de la madera.

Sentido inverso

En el sentido inverso, el capital gallego que viaja para invertir en otros países se desploma a mínimos históricos. Rondó los 282 millones de euros frente a los más de 3.300 millones de 2024. Muy por encima del resto están los saldos en Alemania (159 millones), Portugal (32 millones) y Brasil (30,2 millones). El 64% de las operaciones se concentran en actividades inmobiliarias (181 millones). Otros 22 millones fueron a construcción especializada; 20,6 millones a energía; 17,6 millones a edificación; y 9,2 millones a servicios de alojamiento.

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La inversión extranjera en toda España menguó el 21,8%, con 30.764 millones de euros. Madrid encabezó la captación de fondos: 15.970 millones, un 40% menos que en 2024. Por detrás se colocaron Cataluña (4.510 millones), Aragón (3.387 millones) y Andalucía (1.364 millones).