La Comisión urge a los países de la UE a llenar sus depósitos de gas ante la crisis en Oriente Medio de cara al próximo invierno

La Comisión Europea ha pedido este lunes a los gobiernos de la Unión Europea que llenen sus depósitos de cara al próximo invierno para evitar problemas de suministro y hacer frente a la presión del mercado, como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, aunque no cree que la seguridad energética del bloque esté en juego.

La crisis en Oriente Medio ha pillado a buena parte de los países de la UE con sus reservas de gas más bajas de lo habitual. Aunque la crisis energética para Europa no es tanto una cuestión de suministro sino de coste. Los países del bloque importan el 64% del gas que consumen de Estados Unidos, mientras que el gas qatarí apenas alcanza el 4% de las importaciones.

Sin embargo, los ataques contra instalaciones en Qatar han disparado los precios en un mercado cada vez más volátil. El precio del gas ha alcanzado este lunes los 61 euros, muy lejos de los casi 300 que llegaron a registrarse en 2022. Sin embargo, a ojos de Bruselas, "una preparación oportuna y coordinada" será clave para garantizar el reabastecimiento de cara al próximo invierno.

"Estamos mucho mejor preparados que en 2022 gracias a las decisiones políticas colectivas, los esfuerzos coordinados de diversificación y el despliegue acelerado de energía de producción nacional", ha dicho en un comunicado el comisario de energía, Dan Jorgensen. Al mismo tiempo, el danés ha reconocido que la exposición de la UE a la volatilidad del mercado global "es evidente".

Más flexibilidad

Jorgensen ha llamado a los gobiernos a prepararse de cara al invierno. Llenar los depósitos "lo antes posible" permitirá al bloque beneficiarse de más margen para adaptarse a la presión del mercado, ha argumentado el comisario. "En estos tiempos difíciles, es fundamental que hagamos todo lo posible por proteger a nuestros ciudadanos y empresas", ha dicho.

En una carta enviada a los gobiernos el pasado viernes y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Jorgensen llamó a los países a comenzar a rellenar las reservas para "beneficiarse de un periodo de llenado más largo". El comisario defendió que esto permitirá "adaptarse a las circunstancias del mercado" y evitar "las prisas de final de verano para rellenar los almacenamientos".

Al mismo tiempo, Bruselas ha ofrecido cierta flexibilidad a los gobiernos a la hora de llenar sus depósitos. Jorgensen animó a los países del bloque a hacer uso de la flexibilidad que ofrece la legislación europea sobre almacenamiento de gas, que exige llegar al 90% entre octubre y diciembre.

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En la misiva, el comisario recordó a los Veintisiete en cuanto a que, cuando las condiciones para llenar los depósitos subterráneos de gas son "difíciles", los gobiernos tienen cierto margen para desviarse del objetivo. Jorgensen invitó a los países del bloque a reducir su objetivo al 80% y puso a su servicio los servicios de la Comisión para dar asistencia en el proceso.