Los combustibles se alejan del umbral de los 2 euros tras la bajada de impuestos: el litro del diésel se reduce 24 céntimos en la provincia de Pontevedra

El mercado de los combustibles ha experimentado un giro significativo en apenas unos días en España. Mientras que el pasado viernes 20 de marzo se contabilizaban un total de 28 gasolineras en las que el precio del diésel superaba los dos euros por litro en la provincia de Pontevedra, hoy esa cifra se ha reducido a solamente una estación de servicio en la que el coste del gasóleo sobrepasa ese umbral (2,018 euros el litro). Detrás de este repentino cambio está una decisión clave del Gobierno de rebajar del 21% al 10% el IVA a los carburantes, que ha permitido reducir el coste del diésel 24 céntimos en tres días en la provincia pontevedresa. El viernes, el coste promedio del gasóleo más habitual en la zona era de 2,03 euros por litro. Actualmente, se sitúa en 1,79 euros de acuerdo con la información actualizada hasta este lunes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La bajada general en la provincia fue del 11,8%.

En el caso de la gasolina, la reducción es de 29 céntimos por litro a nivel nacional, según los datos del Ministerio de Hacienda. "El precio de la gasolina sin plomo 95 se situaba este jueves, 19 de marzo, en torno a 1,8 euros el litro y, con la reducción fiscal, bajaría a 1,51 euros. Ello implica un ahorro de 16 euros por rellenar un depósito de 55 litros", explican desde el Ministerio. En Galicia, llenar un depósito de 55 litros de un vehículo diésel costaría el viernes en torno a 111,65 euros de media (2,03 euros el litro). A día de hoy, con la reducción fiscal, el gasto sería de 98,45 euros (1,79 euros el litro). Los clientes que utilizan gasóleo, se beneficiarían con un ahorro de 13,2 euros.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un Decreto-ley para hacer frente a las consecuencias derivadas del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Entre las medidas adoptadas se encuentran rebajas fiscales con una vigencia que se extiende hasta el 30 de junio en la mayoría de los casos, así como el impulso de un plan que movilizará más de 5.000 millones de euros para abaratar el incremento de precios, respondiendo a la demanda social de intervención del organismo nacional para combatir la inflación. Atendiendo al panorama internacional, el precio del barril Brent —el de referencia en Europa— actualmente ronda los 100 dólares. Presenta un pequeño descenso tras alcanzar los 112,54 dólares al final del pasado viernes.

El Ministerio de Hacienda propuso un paquete de descuentos en ámbitos como la electricidad, los carburantes o la eficiencia energética, entre otras figuras tributarias que conllevan la rebaja de impuestos. Uno de los sectores en el que más se demandaba la intervención del organismo nacional es en el del combustible. Miguel Ángel Salceda, presidente de la Federación Galega de Estacións de Servizo (Fegaes) declaraba en una entrevista para FARO que «el Gobierno tiene mucho margen de maniobra para reducir el precio de los hidrocarburos». Exigía desde la asociación «una revisión inmediata de los impuestos que se le aplican». La petición popular derivó en una rebaja en el impuesto indirecto sobre el consumo del gasóleo, la gasolina y otros hidrocarburos para contrarrestar el aumento de la materia prima. La medida consiste en la bajada del IVA del 21% al 10% y supone un ahorro de 507 millones, mientras que para los ciudadanos la cifra se eleva a los 656,5 millones.

Noticias relacionadas

Fuera del ámbito fiscal, el Ejecutivo incluye una subvención de 20 céntimos por litro para la adquisición de gasóleo agrícola, similar a la bonificación general establecida en 2022 a causa de la invasión de Rusia a Ucrania. El portavoz de las gasolineras gallegas define aquella situación como «un caos logístico financiero». «Hubo gasolineras en Galicia que tuvieron que cerrar porque no soportaron, financieramente, hacer frente a esos veinte céntimos. Tenían que adelantarlo ellas y disponer de ese dinero», recuerda.