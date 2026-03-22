El naval gallego luce músculo en el negocio de reparaciones y transformaciones con una subida en ingresos del 34%

El atunero congelador Solomon Amber fue entregado en el año 2010 por el astillero Maridueña, ubicado a los pies del río Guayas en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Lo entregó con otro nombre grabado en el casco, José Armando, y sería rebautizado como Amada Isabel en el año 2017. A las instalaciones de Nodosa llegó con una eslora de casi 57 metros, lo cual suponía un problema para su nueva armadora, la National Fisheries Development, de Islas Salomón: los pesqueros de este pabellón no pueden superar los 50 metros, así que fue trasladado al astillero de Marín para perder envergadura. Una actuación de calado y muy poco habitual —lo normal son los proyectos de alargamiento, no al revés— y que es un ejemplo de la versatilidad del naval privado gallego en el mercado de reparaciones o transformaciones, que el año pasado incrementó su facturación en un 34%.

Según los datos facilitados a FARO por Pymar, la sociedad que agrupa al grueso de la industria naval privada de España, la industria gallega llevó a cabo en torno a 180 grandes actuaciones en el ámbito de la reparación, mantenimiento o transformación, con una facturación conjunta próxima a los 60 millones de euros. Equivale a dos de cada diez euros ingresados en todo el país en este nicho de mercado, que está en fase expansiva tanto por el envejecimiento de las flotas como por la necesidad de adaptarlas a las novedades regulatorias en materia de emisiones o habilitación.

Aún enfocados en el segmento de las nuevas construcciones, los principales astilleros las compatibilizan con trabajos de envergadura para la adaptación de barcos, como ha sido el caso del Santa Princesa —de Grupo Iberconsa y actualizado por Freire Shipyards—, a nuevos caladeros. De hecho, abundan fuentes de Pymar, la mayor parte de los encargos correspondieron a buques de pesca, «representando más del 50% de las actuaciones».

El resultado de la reforma integral del arrastrero «Loitador» en Nodosa / Rafa Vázquez

Reformas integrales

Una de ellas fue la del arrastrero congelador Loitador, de la armadora Profesionales Pesqueros (Propesa, del grupo Molares), construido en las instalaciones de Astilleros José Valiña en 1987. Su interior fue retirado prácticamente al completo para la instalación de una nueva cubierta de oficiales, marinería, puente de gobierno o entrepuente; el motor fue sometido a un overhaul, que implica el desmontaje para una revisión y renovación íntegras. La misma armadora ejecutó una transformación similar a comienzos del pasado año en el Madrus, como también detalló FARO.

Otro proyecto de peso fue el del pesquero argentino Anabella M, de Estrella Patagónica, que fue sometido a profundos trabajos de renovación tanto en Nodosa como en el muelle de reparaciones de Bouzas, en Vigo. Concebido en las instalaciones de Hijos de J. Barreras como Amable Márquez Álvarez en 1987, fue exportado a Argentina en el mismo año que el Carolina P, en 1995; este último, integrado en la misma compañía, está previsto que se desplace a Galicia a lo largo de este ejercicio para ser también remozado por el naval pontevedrés. También en Bouzas se ejecutó la metamorfosis del atunero Artza, de Atunsa, que requirió del trabajo de hasta 300 personas; la mayor parte de las actualizaciones periódicas a las que son sometidas los cerqueros congeladores como este se contratan en terceros países como Seychelles.

Al margen de la pesca, inciden en Pymar, «Galicia mantuvo una presencia diversificada en segmentos como la carga general, el offshore, oceanográficos, pasaje, buques tanque o unidades vinculadas a la seguridad y defensa, reflejo de la gran versatilidad de sus astilleros», así como del conjunto del ecosistema de industrias auxiliares. Asimismo, y en cuanto al origen de la demanda, el 83% de la facturación y más de la mitad de los trabajos fueron pedidos de armadores extranjeros, con un peso destacado de países europeos —que concentraron más de la mitad de la actividad internacional— seguidos de aquellos ubicados en el continente americano. En su conjunto, la industria naval gallega es netamente exportadora y trabaja a día de hoy, solo en nuevas construcciones, para un crisol de más de una quincena de países.

Noticias relacionadas

Futuro

Las perspectivas son muy positivas en este nicho de mercado del naval, tanto en Galicia como en el archipiélago canario, que puede verse beneficiado por el desvío de tráficos marítimos como consecuencia del escenario bélico de Oriente Próximo. En la comunidad gallega, eso sí, solo existe un dique flotante, el de Metalships, y que es una infraestructura que amplifica las posibilidades de negocio. Y es el motivo por el que West Sea Viana (heredera de las instalaciones de Estaleiros Navais de Viana do Castelo) ha invertido en torno a 25 millones de euros en un dique seco que le permitirá asumir buques de hasta 215 metros de eslora, 45 de manga y 7 de calado. Lo estrenará en mayo.