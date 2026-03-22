La falta de mano de obra hunde la construcción de casas a su segunda peor cifra desde la pandemia

La construcción de viviendas registró el pasado año su segunda peor cifra desde la pandemia, después de que se finalizasen apenas 88.254 viviendas, cerca de un tercio de todas las que se necesitan, ya que la creación de nuevos hogares alcanzó las 226.000 unidades. La falta de mano de obra y acceso a la energía, entre otras, son algunas de las causas de esta falta de actividad, en un contexto en el que cada año se necesitan cada vez más casas, más de 700.000 inmuebles teniendo en cuenta el déficit acumulado en los últimos años.

Entre enero y diciembre, según datos del Ministerio de Vivienda, apenas se finalizó la construcción de 88.254 viviendas, un 9,8% menos que en 2024. Esto sitúa a 2025 como el segundo peor año del último lustro en construcción de nuevas casas: solo se finalizaron las obras de menos inmuebles en 2023, cuando se entregaron 87.565 viviendas, y en 2020, en plena pandemia, cuando se terminaron 85.535. En este sentido, las perspectivas no son halagüeñas. En los próximos años, la construcción no crecerá exponencialmente, según el consenso del mercado.

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CaixaBank Research en su último informe ha señalado que "difícilmente veremos niveles de vivienda terminada por encima de las 100.000 unidades a lo largo de este 2026". Coincide con este planteamiento Bankinter, que en uno de sus 'papers' explica que la falta de oferta "no se revertirá" en los próximos tres o cinco años por la inercia por los plazos de desarrollo y construcción. "Ya podemos decir con toda seguridad que en los próximos tres años las viviendas terminadas no cubrirán ni la mitad de la demanda estimada, y para aumentar esta cifra a futuro es necesario que las administraciones públicas liberen suelo y agilicen los desarrollos urbanísticos y cambios de uso", mantienen.

¿Cuáles son las causas?

El departamento de análisis económico de la entidad liderada por Gonzalo Gortázar da cuatro factores del porqué no se está construyendo masivamente: la escasez de mano de obra, los retrasos en los suministros, los cuellos de botella en las infraestructuras eléctricas y la elevada carga regulatoria. No es la primera vez que el banco pone el foco en la mano de obra y el coste de los materiales en la construcción como una de las causas. En un informe anterior ya destacó que "la oferta no acabando de responder a esa fortaleza de la demanda". ¿Por qué?

El banco apunta en dos direcciones: el tamaño de las empresas del sector construcción —el 84% de ellas tienen entre cero y dos empleados— y el porcentaje de ocupados en el sector construcción, alrededor del 7% del total, lejos del 13% que se alcanzaba en 2008. Otro estudio reciente, este de la Universidad de las Hespérides, señaló que la construcción es el sector con más vacantes laborales en España, el envejecimiento de los trabajadores, el déficit de formación profesional y el aumento del coste laboral por trabajador —del 11,2 % entre 2019 y 2023—, además de un incremento de cerca del 30% en los costes de materiales como otras causas.

"Llevamos mucho tiempo alertando del déficit de vivienda acumulado en España, que se incrementa cada año. A pesar de registrar un leve aumento en la producción de viviendas iniciadas, el ritmo actual es insuficiente para poder responder al número creciente de nuevos hogares. Si no solucionamos el problema de falta de oferta aplicando medidas en esta dirección, seguiremos incrementando el déficit, que se convertirá en estructural y costará más de solucionar en el corto y medio plazo", comentan desde la principal patronal nacional del sector, la Asociación de Promotoras y Constructoras de España (APCE).

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En la misma línea, se pronuncia CaixaBank Research. "Si bien existe un amplio consenso entre el sector promotor y las Administraciones públicas sobre la necesidad urgente de aumentar la oferta de vivienda, las medidas de oferta tardan en materializarse y sus efectos serán graduales, al depender de la capacidad de ejecución y del desbloqueo de suelo. Para acelerar la respuesta de la oferta a corto plazo, resulta clave agilizar de forma decidida las licencias y los procesos urbanísticos, así como activar el suelo público ya disponible, señala.