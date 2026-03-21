ZF Vigo ultima un convenio para dos años a la espera de amarrar su futuro industrial
Dirección y plantilla, formada por unas 435 personas, están cerca de un acuerdo tras 11 reuniones
El grupo, que tiene en venta la división a la que pertenece la planta, Lifetec, explora más ventas de activos
La dirección del proveedor de automoción ZF Vigo ultima un acuerdo con su plantilla para un nuevo convenio colectivo. Tras 11 reuniones entre ambas partes, la última propuesta sobre la mesa pasa por un acuerdo con dos años de vigencia y una serie de subidas salariales vinculadas a la categoría a la que pertenezcan cada uno de los aproximadamente 435 trabajadores. Todo ello con el futuro en el aire, a la espera de más carga de trabajo y como parte de la división Lifetec, oficialmente en venta.
El comité de empresa y la dirección llevan en conversaciones desde abril del año pasado, con varios tira y afloja que incluyeron movilizaciones por parte de los trabajadores. Ahora la propuesta, que incluye una reducción de jornada (de 1.752 horas a 1.744 ya para este año), contiene subidas salariales del 4,25% para las categorías 5 y 6 (mano de obra directa, servicios técnicos y laboratorio) y del 3% para el resto (las superiores). Además, el complemento fuera de convenio de 2.800 euros se repartirá ahora en 12 pagas que se incorporarán al salario base (consolida), más un 1,25% más para 2026.
Según explicó a este medio el presidente del comité, Eduardo Ruanova (CIG), «falta un empujón más por parte de la empresa» para intentar cerrar el acuerdo, para el que los trabajadores también piden aclarar el futuro industrial. De hecho, la empresa fue una de las que se quedó fuera de al menos parte del pedido vinculado a la plataforma STLA Small de Stellantis Vigo y el coche asociado, el P1X.
ZF Lifetec Vigo produce principalmente las cubiertas de airbag, con Stellantis y las furgonetas K9 como su principal cliente junto a otros como Nissan o Volvo. Además de la planta y el centro de ingeniería que tiene el polígono de O Caramuxo, el grupo también tiene instalaciones en O Porriño para insertos de magnesio.
La compañía, cuyo nombre completo es ZF Friedrichshafen AG, anunció precisamente estos días que podría desinvertir en otros negocios en su intento por reducir su deuda neta de 10.200 millones de euros, según publicó Bloomberg. De hecho, el grupo alemán escindió recientemente su división de energía eólica y acordó la venta de su negocio de sistemas de asistencia al conductor (ADAS) a Harman, filial de Samsung Electronics.
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