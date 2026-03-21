Tesla cuadruplica sus ventas en Galicia y matricula un coche por cada 100 que salen a la carretera

Echar un vistazo a la evolución de la capitalización bursátil de Tesla en los dos últimos años basta para comprobar cómo ha influido la relación de Donald Trump y Elon Musk en el desempeño de la multinacional. El precio de una acción de la firma acariciaba los 490 dólares en diciembre de 2024, en máximos históricos antes de la toma de posesión del 47º presidente de los Estados Unidos. Pocos meses después, en abril de 2025, la compañía había perdido más del 55% de su valor, desplomándose cada título por debajo de los 215 dólares.

Entonces, el hombre más rico del mundo ejercía más de segundo de a bordo del republicano que de CEO del gigante automovilístico, aunque su cargo ya estaba abocado a su fin. El medio especializado Politico desvelaba que el magnate tenía previsto abandonar su rol como asesor del Ejecutivo yanqui y responsable del departamento DOGE (siglas en inglés del Departamento de Eficiencia Gubernamental), algo que el empresario sudafricano ratificó en mayo entre críticas al mandatario estadounidense. A partir de ese instante, las acciones de Tesla aumentaron progresivamente, rozando los 500 dólares al cierre del pasado ejercicio.

En el ojo del huracán por el polémico vínculo de su propietario con la extrema derecha, el nazismo y el ala más conservadora del partido del elefante, Tesla solo logró comercializar 17 coches en Galicia entre enero y febrero de 2025, un 45% menos que los 31 que matriculó en los dos primeros meses de 2024. En este arranque de 2026, lejos del ruido político y con la empresa reencauzada, a pesar del frágil momento que atraviesa el sector, la compañía ha despachado 63 vehículos. Son casi cuatro veces más, aunque solo uno por cada 10 automóviles chinos que han arribado a las carreteras de la comunidad.

A nivel de cuota, estas cifras suponen que Tesla acapara el 1,23% del mercado gallego (5.111 vehículos en total). Es el triple que el 0,4% que representaban sus ventas en el mismo periodo del pasado ejercicio, cuando se materializaron 4.124 operaciones.

El coche eléctrico más vendido de España

A nivel nacional, las nuevas entregas de Tesla en España han aumentado un 72,9% interanual hasta febrero, por encima del 55,6% que ha crecido el conjunto de los coches eléctricos. La multinacional remonta el vuelo tras un 2025 en el que ganó un 46% menos (3.173 millones de euros). Por modelos, despunta el Tesla Model 3, que ha superado con gran diferencia a sus rivales y es por ahora el modelo más vendido de su segmento en el país, con 1.177 unidades. En segunda posición se sitúa el Tesla Model Y, con 866.