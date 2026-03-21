Empresas de todo el mundo buscan pesqueras gallegas de mediano tamaño para comprar: «Hay muchísimo movimiento»

«Me han preguntado si sé de alguna empresa pesquera que pueda estar en venta o que le interese un socio». «Un cliente está sondeando Galicia y Portugal, busca una compañía de pescado de hasta 50 MM de facturación». «Hemos leído la noticia [de una empresa en dificultades]. Sé de quien pueda estar interesado». Son tres mensajes compartidos por otros tantos interlocutores especializados en operaciones M&A (Mergers and Acquisitions, o fusiones y adquisiciones) en las dos últimas semanas. Un reflejo, constatan, del «gran interés» que existe en el mercado por empresas de mediano tamaño, con hasta 100 millones de euros de volumen de negocio, para ganar músculo y, sobre todo, medrar de forma vertical. «Te diría que todas las operadoras que están fuertes están intentando hacer compras y crecer y hay mucho apetito por salas de elaborados y capacidad de frío».

Estos procesos de búsqueda o ya de negociación están siendo promovidos dentro del propio sector, toda vez que la penetración e interés de fondos de inversión (private equity) ha caído con fuerza después de «algún mal resultado» cosechado también en Galicia. Según ha podido verificar FARO, se trata de firmas de varios puntos de España, pero también de Italia, Francia, India o Sudamérica. Y las hay también gallegas,al frente de al menos una operación en marcha de crecimiento inorgánico en Andalucía. «Estamos hablando de empresas medianas porque las grandes no están en venta, o al menos en este momento. Que tenga planta de procesado es un plus, y si tiene barcos y licencias el precio sube mucho», indica uno de estos mediadores.

De forma general, este interés huye del mercado del pescado fresco, de ahí que haya «armadores pequeños y medianos», propietarios de buques de hasta ocho tripulantes, que quieren salir del negocio pero no encuentran comprador. «Este modelo típico, de barcos con dos socios, semifresqueros, es ahora insostenible. A los precios actuales de los carburantes o la competencia que sufren con otras flotas súmale su poca capacidad para entrar en la cadena de suministro», abunda otro de los especialistas consultados, inmerso, por cierto, en una operación de compra. Como puede apreciar cualquier cliente, los espacios en los supermercados para el pescado fresco se están achicando, cuando no desapareciendo, y los esfuerzos de las principales operadoras y los grupos de distribución minorista están centrados en el congelado, refrigerado y la denominada quinta gama, de platos ya listos para comer.

Fórmulas

Salvo contadas excepciones —como pueda ser Nueva Pescanova, que ha transitado el camino inverso—, las principales referencias de la industria de elaborados de productos del mar ha ejecutado inversiones para poder crecer en los últimos años, tanto de forma inorgánica como orgánica, ya fuera para acceder a materia prima como para mejorar su capacidad industrial. Los ejemplos son múltiples: Profand en Estados Unidos o Cambre, Iberconsa con la factoría de Bouzas (Vigo) y los barcos Oukaume y Santa Princesa, Pescapuerta con flota en Mauritania y las granjas de langostino en Perú, país en el que también ha invertido Marfrío y donde tiene base Pesquera Hermanos Córdova, aliada de gala de Frioantartic. Wofco es otro exponente, con compras como la de Central Lomera Portuguesa y factorías como la de Paraguay (South Atlantic Company); la atunera catalana Frime, que en el ejercicio 2024 facturó 172,5 millones, acaba de integrarse en la india Captain Fresh.

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«El mayor volumen —prosigue uno de los tres expertos en M&A— te lo da el acceso a materia prima, porque esté en tu estructura o de mano de acuerdos con firmas extranjeras, y las grandes superficies. Es algo vital». Y es un mensaje compartido por otro de ellos, que incide en que «una comercializadora sola no va a ningún lado: necesitas una buena sala [de elaborados], certificada, con buena logística. Y, lamentablemente, a un armador o empresa sin integración vertical le cuesta mucho hablar el mismo idioma que el retail. Así que sí, hay muchísimo movimiento», zanja.