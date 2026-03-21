Un dulce reconocimiento al emprendimiento: el local de Cangas que está convocado a la feria FP Innova

«Desde que era muy pequeñita iba a hacer magdalenas con mi tía. Siempre me gustó la repostería, era algo que tenía muy claro», expresa Sandra Rodríguez, la propietaria de la pastelería canguesa Os doces de Sandra. Esa pasión fue la que le llevó a cumplir su sueño y montar su propio negocio, inaugurado el pasado 15 de agosto. Su historia es la de una receta bien ejecutada: valentía a la hora de emprender, apoyo de sus seres queridos, ingredientes de calidad y una absoluta dedicación que actúa como levadura. Casualmente, las magdalenas son el dulce estrella del local. «Estamos haciendo 300 al día», manifiesta la empresaria.

La idea de tener su propio establecimiento en el que poder dar rienda suelta a su imaginación e innovar en términos culinarios empezó a volverse realidad cuando decidió cursar los ciclos de una Formación Profesional (FP). «Todo el mundo desprestigia la FP, pero para mí fue la salida. Creo que hoy en día es la forma más clara de lo que debes hacer si estás seguro de lo que quieres», señala. La artista pastelera comenzó a hornear su futuro formándose en el CIFP Carlos Oroza de Pontevedra hace unos cinco años. «Yo tuve la suerte de dar con los mejores profesores que me podía encontrar porque, aparte de enseñarme, hicieron que me enamorase de la profesión», asegura. En especial, destaca a un docente al que denomina su «ángel de la guarda»: Manuel Patiño, quien le ayudó «en todo» desde el primer momento y le dio el impulso que necesitaba para hacer de su sueño una realidad. Sandra aprovechó al máximo los conocimientos adquiridos en el ciclo. De hecho, el plan empresarial que propuso fue rápidamente reconocido, un proyecto que finalmente llegó a desarrollar y está plasmado en Os doces de Sandra. La cafetería-pastelería está ubicada en la calle Méndez Núñez 5, en la localidad pontevedresa de Cangas.

El equipo de Os doces de Sandra. / Gonzalo Núñez

Su equipo lo componen actualmente cinco miembros. Mientras que ella se dedica a la elaboración de los exquisitos productos que posteriormente se exhiben y venden en los mostradores del local, Javi, Laura y Carol atienden y sirven a los consumidores. Por su parte, Natalia es una joven en prácticas que actualmente trabaja junto a ellos. Detrás de la plantilla, se encuentra un apoyo fundamental: el familiar. «Mi familia siempre me tendió las manos, los pies y todo lo que hiciera falta. De hecho, la obra la hicimos toda nosotros», cuenta. «Somos una familia muy unida —añade— y tengo mucho que agradecerles. El día antes de abrir mandé un mensaje al grupo de la familia pidiendo ayuda para limpiar y al día siguiente había treinta personas limpiando. La implicación fue brutal».

Feria FP Innova

Esa valentía y determinación empresarial no pasó por alto a ojos de la Xunta de Galicia. Sandra está convocada al Congreso FP Innova, que selecciona a distintos proyectos o entidades dentro de los viveros de empresas que tienen los propios centros de formación profesional y les da la oportunidad de exponerse al público. Se trata de una iniciativa del organismo autonómico para «potenciar la FP» y dar visibilidad. La canguesa comunica que «cuando me llamaron, me llevé una alegría enorme. Es un honor poder enseñarle a todo el mundo una empresa que acaba de empezar hace muy poco y que tuvo una acogida espectacular», pues «trabajé desde el minuto cero». Explica que su convocatoria en esta feria es un reconocimiento que se debe al emprendimiento porque «hice un proyecto, lo plasmé y aquí está montado». No obstante, al encuentro también asisten futuros emprendedores cuyo sueño todavía se está cocinando y, hasta el momento, es solo una idea que todavía no está en ejecución o se encuentra en las primeras fases de lanzamiento.

Producción artesanal

En esta nueva edición de FP Innova, que se celebra los días 22, 23 y 24 de abril en Santiago de Compostela, Os doces de Sandra es la única representación de la industria repostera que habrá en la feria. Allí demostrará que «en Galicia no solo tenemos un marisco maravilloso, también postres espectaculares». Llevarán «mucho producto gallego», como por ejemplo bicas. Atendiendo a los puntos fuertes de su negocio, Rodríguez subraya la preparación de productos artesanos, intentando «hacer todo usando ingredientes de una calidad espectacular». «Me gusta mucho el kilómetro cero, la cercanía. Acabo de ir a comprar las fresas a la frutería de al lado», confiesa. Además, no solo el campo tecnológico es digno de innovación, pues «en la cocina y en la pastelería puedes innovar lo que te de la gana». «Productos hay millones, es cuestión de juntarlos hasta conseguir diferentes sabores, a mí me encanta innovar», defiende la joven de 31 años. Por ejemplo, narra que su última creación fue un mousse de pistacho, mango y coco y que siempre le gusta darle a probar a sus visitas para que le digan su opinión al respecto. «Tengo unos clientes encantadores. Cuando llegan y me dicen que les encantó cualquier postre de los nuestros te sientes en una nube», detalla.

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El proceso de creación del negocio no fue una elaboración libre de grumos. El miedo fue «indudablemente» el mayor enemigo de la pastelera y las inseguridades se volvieron el reto principal a superar. Aunque vencer completamente este sentimiento es todavía una asignatura en curso, el éxito de sus pasteles le hace confiar en sí misma y seguir luchando por su propósito. Ahora, el objetivo es claro: «no dejar de trabajar, que todo vaya bien y nos dé para vivir bien y contentos a todos los que estamos aquí». «Con que la gente siga viniendo y le siga gustando lo que hacemos, ya soy la mujer más feliz del mundo», concluye.