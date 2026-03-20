Moradiña y sus socias ponen en venta Pesquerías Belnova, la exfilial de Pescanova en Uruguay comprada hace cinco años

El año pasado un conflicto sindical paralizó la flota pesquera de Uruguay. Se alargó durante semanas y aunque no afectaba a todas las tripulaciones, barcos de bajura y de altura se vieron amarrados en el puerto. Un problema, uno más, en un país donde los representantes locales de la pesca, como es la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, vienen lamentando un abandono del sector por parte de los diferentes gobiernos que hacen muy difícil salir a faenar de forma rentable. Dificultades que también vive Pesquerías Belnova, compañía liderada por un consorcio del que forman parte las gallegas Moradiña, Pesqueras de Bon o Azimut, que han decidido poner en venta la empresa solo cinco años después de comprarla.

Uruguay y Montevideo, su capital, son clave para la operativa de las empresas gallegas que trabajan en el Atlántico Sur. Es un puerto importante para el relevo de tripulaciones o el avituallamiento, tanto para las firmas que operan en aguas internacionales, en la conocida como milla 201, como para las que lo hacen dentro de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de Malvinas o de la propia Uruguay.

El «Río Solís II» de una varada el año pasado / CIPU

Según cifró la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) en más de una ocasión, son cerca de 40 unidades las que utilizan estas instalaciones portuarias, donde comparten espacio con buques asiáticos y, hasta hace poco, también con la flota local, algo que cambió con la inauguración del nuevo Puerto Capurro. Como parte de este último grupo, en los últimos años se han incorporado una serie de barcos de bandera uruguaya fruto de las inversiones de capital gallego en el país: una fue la de Gadimar, que incorporó al Playa Malvín, y la otra fue la ejecutada por las gallegas Moradiña, Pesqueras de Bon o Azimut, junto a la local Lersol y la multinacional Klion Group.

Como publicó este medio en 2022, el consorcio liderado por las pesqueras decidió realizar una fuerte inversión para comprar la exfilial de Pescanova, que había colgado el cartel de «se vende» a la empresa dentro de su plan de desinversiones. Desde aquella adquisición de 2021, cifrada entonces en unos 12 millones, los nuevos dueños perfilaron una hoja de ruta que pasaba por recuperar la rentabilidad de la empresa y la renovación de sus barcos. Comenzaron con el Río Solis II, con una profunda actualización a cargo de Nodosa Shipyard poco después de la adquisición, y siguieron con la compra del Sjúrðarberg en 2024, que dio reemplazo al veterano Río Solís III para convertirse en el Río Solís IV tras otra importante reforma en el mismo astillero.

Ofertas

Ahora, Belnova se encuentra en venta a través del portal especializado Albino Morán Partners Shipbrokers, que habla de una transacción «del 100% de las acciones» y que identifica la operación como «una oportunidad única para adquirir una empresa pesquera uruguaya líder». Según pudo confirmar FARO en fuentes de la propiedad, el movimiento, que se inició a partir de mediados del año pasado, tiene que ver con la situación de inseguridad jurídica que viven allí. «Todos los años que llevamos allí hubo problemas», recuerdan.

«Todos los años que llevamos allí hubo problemas», explican fuentes de la compañía sobre la pesca uruguaya

Aunque descartan ofrecer un valor de referencia, sí explican que en los casi cinco años que llevan gestionando la compañía se realizó una fuerte inversión y que los arrastreros representan aproximadamente el 80% del valor. De acuerdo a la página web oficial, fueron más de 40 millones de dólares (unos 35 millones de euros al cambio actual) los destinados a modernizar flota y operaciones.

Por el momento no hay ninguna oferta en firme, pero sí han sido varias las consultas recibidas, algunas de competidoras olívicas. Sobre la disposición de todas las partes interesadas a aceptar o no una posible puja, las fuentes consultadas avanzan que «se analizará» cuando sea el momento.

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El origen de Belnova se remonta al año 1974, cuando Pescanova, en pleno crecimiento, realizó en Uruguay una de las primeras incursiones en terceros países con sociedades mixtas. Con esta nueva venta, la pesquera puede dejar de ser de capital gallego por primera vez en 52 años.