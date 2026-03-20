Magallanes apaga la «Atir»: inicia el desguace de la plataforma prototipo que revolucionó la energía de las mareas

Punto final para uno de los símbolos de la transición energética nacidos en Galicia. La plataforma a escala real creada por Magallanes Renovables para generar energía a partir de las corrientes marinas, la Atir, realizó esta viernes el último de sus viajes para empezar oficialmente su proceso de desguace. La firma apaga así los nueve años de vida del sistema mientras, en paralelo, avanza con los planos para llevar a la realidad su primera plataforma a nivel comercial. Una muerte y resurrección para dibujar el futuro del sector mareomotriz europeo.

La Atir nació en 2017 en el propio puerto de Vigo, donde sus diferentes partes fueron ensambladas atrayendo la mirada de los curiosos por la espectacular operativa en vertical. Tras la botadura, la plataforma vivió sus primeras pruebas en las aguas de Vigo, a remolque, para más tarde viajar al norte de Escocia, donde empezó a verter energía en la red británica desde el enclave del Centro Europeo de Energía Marina (EMEC, por sus siglas en inglés). A las islas Orcadas llegó en 2019 y superó «con éxito» todas y cada una de las exigentes pruebas a las que se vio sometida.

Cumplido el objetivo, el sistema volvió a ser remolcado a lo largo de la fachada atlántica, pero en este caso en el sentido inverso: la Atir regresó a su lugar de nacimiento, la ciudad olívica, para su último descanso. La empresa de Redondela, que ultimaba entonces la financiación para la llamada Atir 2.0, inició un proceso de desmantelamiento paulatino, vaciando de equipos del sistema (para una posible reutilización) y preparándolo para su traslado a tierra.

La plataforma Atir cuando estuvo en el banco de pruebas del EMEC, en Escocia / EMEC

El barco de trabajo Fénix Vigo, de la empresa de servicios marítimos Northcom Diving, auxilió al equipo de Magallanes y los remolcadores y barcos de prácticos del puerto para enganchar la plataforma. El transporte comenzó sobre las 14.00 horas y poco después llegó al emplazamiento donde dejará de existir, las instalaciones de Industrias Navales A Xunqueira (INAX).

Bajo la dirección de obra y gestión de la auxiliar Navaleva, la plataforma de 45 metros de eslora ensamblada en su momento por Ganaín llegó al astillero de Moaña escorada para evitar que el mástil que se sumerge en el agua (del que pendían las aspas) toque con el fondo. Allí quedó amarrado a la espera de que la marea permita sacarla del agua este sábado.

Una vez que la Atir esté en seco, Magallanes Renovables comenzará la extracción de los equipos restantes. Del acero se encargará Xunqueira, astillero que en su momento llevó a cabo reparaciones y nuevas construcciones de barcos o bloques para otras empresas del área y que en los últimos años relegó su actividad a este tipo de operaciones en medio de un proceso de venta.

Una por otra

La muerte de la Atir deja paso definitivamente al nacimiento Atir 2.0. Como avanzó este medio, la energética eligió de nuevo a Ganaín para llevar adelante la obra junto a otros socios principales como Coterena, Seaplace y D3 Applied Technologies. En este caso se tratará de una instalación de 55 metros de eslora (diez más que la actual), 7 de manga y 16 de profundidad con el mástil. Estará formada por 420 toneladas de acero naval y dispondrá de una potencia de 1,5 MW.

Noticias relacionadas

La construcción e instalación final en Escocia de la plataforma tiene un coste que ronda los 7 millones de euros. Será el paso decisivo de la empresa redondelana para liderar un nicho que está llamado a ser clave en el mix energético de varios países, como Reino Unido, uno de los que más apuestan por esta tecnología. Solo allí Magallanes se adjudicó más de 13 MW a través de las subastas públicas de tarifas lanzadas por la administración británica. Por ello, la nueva plataforma será, si nada se tuerce, la primera de muchas atires.