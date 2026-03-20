Industria confirma 3,7 millones de euros de ayudas del Perte VEC para empresas gallegas, entre ellas la viguesa Little Electric Car

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, anunció ayer que ya se adjudicaron más de 200 millones de euros de la línea de cadena de valor de la cuarta edición del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado). El anuncio coincidió con la primera resolución definitiva en la que se confirmaron buena parte de las ayudas ya conocidas. Así, Industria confirma 3,7 millones de euros de subvenciones y préstamos para empresas gallegas, entre ellas la viguesa Little Electric Car, la creadora del vehículo Torgo que entra tras haber sido rechazada en un primer momento.

La resolución comprobada por FARO recoge un total de 95,78 millones de euros ya confirmados en ayudas, además de otros 22,9 millones en préstamos.

En clave gallega, las adjudicadas de forma definitiva son la padronesa Exlabesa con 1,55 millones de euros, además de la planta ourensana de Megatech con 1,35 millones (junto a un préstamo de 115.162 euros). A ellas se suma ahora la viguesa Little Electric Car con 678.886 euros, pese a que en un primer momento su proyecto vinculado al Torgo («Investigación de nuevas soluciones avanzadas y aplicadas para el diseño de plataforma multipropósito de aplicaciones extremas y polivalentes») se encontraba entre las denegadas provisionalmente.

Ahora solo falta por confirmar el apoyo del otro proyecto gallego que figura en esta nueva convocatoria: Componentes de Vehículos de Galicia, de Grupo Copo, que con un presupuesto financiable de 1,9 millones de euros se adjudicó una ayuda de 984.862 euros.

Otras ayudas confirmadas

Entre el resto de iniciativas con ayudas ya confirmadas figuran las presentadas por Stellantis y las empresas asociadas en Aragón. La principal es Contemporary Star Energy (CSE), la empresa conjunta creada junto a la china CATL para construir la gigafactoría de baterías, que obtiene 23,1 millones de euros en subvenciones y casi 5,4 millones en préstamos.

También figuran cono definitivas las ayudas al fabricante chino Leapmotor. En concreto, para LPMIB Automotive Spain, la filial creada para su implantación en la planta de Stellantis Figueruelas (Zaragoza) que está dirigida por Yann Martin, exdirector de PSA Vigo. Son dos proyectos con más de 7 millones en subvenciones y 3 en préstamos.

El tercero es Lieder Automotive, proveedor vinculado a Leapmotor que ha logrado 4,3 millones de euros en subvenciones y más de 3,3 millones en préstamos, 157.013 euros más que en la resolución provisional.

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El otro apoyo de gran calado confirmado es el de la empresa de autobuses vasca Irizar, con los mismos 18,3 millones.