Automoción y astilleros se dan la mano en Galicia para apostar por el I+D de sus cadenas de valor
Ceaga y Aclunaga firman un acuerdo de colaboración que busca un «impacto industrial real»
El primer paso será dar cabida a proyectos navales en la aceleradora Business Factory Auto & Mobility, la BFA
El sector de la automoción y el naval se dan la mano en Galicia. El Cluster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga) y la Asociación Cluster del Naval Gallego (Aclunaga) han anunciado un acuerdo de colaboración cuya primera medida será posibilitar la participación de startups del vinculadas a astilleros y auxiliares en la Business Factory Auto & Mobility (BFA), la aceleradora del auto que tiene abierto el plazo para su 9 edición hasta el 8 de abril. Entre ambos sectores forman un ecosistema de más de 600 empresas, 15.300 millones de euros en ventas y 40.000 empleos directos.
El objetivo de este acuerdo es el de «aprovechar al máximo las ventajas competitivas» de BFA, además de «explorar nuevas oportunidades de innovación entre ambas cadenas de valor». La base de la colaboración es que ambas industrias comparten retos comunes y muchas de las tecnologías desarrolladas en el marco del BFA tienen aplicación transversal para otros sectores.
De esta forma, las empresas pertenecientes a Aclunaga aportarán retos tecnológicos que servirán como desafío para las startups del ecosistema de automoción. «Además, el Cluster del Naval participará en la captación de startups y sus empresas podrán participar en la validación de soluciones en entornos reales, facilitando el desarrollo de pilotos», informan ambas organizaciones.
Los ámbitos que se citan como objetivos para profundizar en este acuerdo tienen que ver con la digitalización, la descarbonización de los procesos y productos o las soluciones innovadoras «para seguir siendo competitivos».
Ceaga y Aclunaga buscan un «impacto industrial real», además de aprovechar infraestructuras de innovación ya existentes. Además, se prevén nuevas acciones en común, como la organización de sesiones de conexión tecnológica, el desarrollo de pilotos en entornos industriales reales o la puesta en marcha de Tech-days.
Según recuerdan, en las ocho ediciones anteriores de BFA se crearon un total de 92 empresas, se crearon 680 empleos cualificados y se generó una actividad económica cifrada en 55 millones de euros de facturación.
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