Ya en vigor: el aval de la Xunta del 20% de la hipoteca para menores de 36 años que compren una vivienda

La Xunta de Galicia ha lanzado este mes la cuarta edición de su aval a las hipotecas para menores de 36 años. Esta línea de apoyo, destinada a las personas que buscan acceder a su primera vivienda, ha concedido 219 avales desde 2023, superando los 4 millones de euros desde su entrada en vigor.

20% de la hipoteca para menores de 36 años

Desde el pasado 13 de marzo los gallegos menores de 36 años pueden solicitar esta línea de ayudas para la adquisición de su primera vivienda. Esta convocatoria, la cuarta desde 2023, permanecerá abierta hasta el 30 de octubre de 2026 y contará con un presupuesto de 5 millones de euros.

Hacerse con una casa parece un reto imposible para los jóvenes de Galicia, en particular en ciudades como Vigo, donde el metro cuadrado ya se sitúa en casi 2.400 euros de media. A la escalada de los precios de la vivienda, se le suma el coste cada vez mayor de los alquileres y la escasa subida de los salarios con relación a estos precios; lo que dificulta el ahorro para poder convertirse en propietario.

Esta medida, dirigida a personas residentes en la comunidad, cuenta con una serie de requisitos específicos entre los que destaca la exigencia de unos ingresos mínimos de entre 2 y 5,5 veces el IPREM, ampliables hasta 6,5 veces si la compra se realiza entre varias personas.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue apunta que «el aval de la Xunta complementa el 80% del préstamo avalado por las entidades bancarias, por lo que el 20% restante es cubierto por la Administración autonómica, con el objetivo de facilitar la compra de esa primera vivienda».

Este aval se enmarca dentro de un acuerdo entre la Xunta y cuatro entidades bancarias: Abanca, Caja Rural Gallega, Unicaja y Banco Sabadell.

Cómo conseguir el aval del 20% de la hipoteca en Galicia

Los requisitos para conseguir esta ayuda para la hipoteca de tu primera vivienda son los siguientes: