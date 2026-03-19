Ya en vigor: el aval de la Xunta del 20% de la hipoteca para menores de 36 años que compren una vivienda
La ayuda para la hipoteca podrá solicitarse hasta el 30 de octubre de este año
La Xunta de Galicia ha lanzado este mes la cuarta edición de su aval a las hipotecas para menores de 36 años. Esta línea de apoyo, destinada a las personas que buscan acceder a su primera vivienda, ha concedido 219 avales desde 2023, superando los 4 millones de euros desde su entrada en vigor.
20% de la hipoteca para menores de 36 años
Desde el pasado 13 de marzo los gallegos menores de 36 años pueden solicitar esta línea de ayudas para la adquisición de su primera vivienda. Esta convocatoria, la cuarta desde 2023, permanecerá abierta hasta el 30 de octubre de 2026 y contará con un presupuesto de 5 millones de euros.
Hacerse con una casa parece un reto imposible para los jóvenes de Galicia, en particular en ciudades como Vigo, donde el metro cuadrado ya se sitúa en casi 2.400 euros de media. A la escalada de los precios de la vivienda, se le suma el coste cada vez mayor de los alquileres y la escasa subida de los salarios con relación a estos precios; lo que dificulta el ahorro para poder convertirse en propietario.
Esta medida, dirigida a personas residentes en la comunidad, cuenta con una serie de requisitos específicos entre los que destaca la exigencia de unos ingresos mínimos de entre 2 y 5,5 veces el IPREM, ampliables hasta 6,5 veces si la compra se realiza entre varias personas.
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue apunta que «el aval de la Xunta complementa el 80% del préstamo avalado por las entidades bancarias, por lo que el 20% restante es cubierto por la Administración autonómica, con el objetivo de facilitar la compra de esa primera vivienda».
Este aval se enmarca dentro de un acuerdo entre la Xunta y cuatro entidades bancarias: Abanca, Caja Rural Gallega, Unicaja y Banco Sabadell.
Cómo conseguir el aval del 20% de la hipoteca en Galicia
Los requisitos para conseguir esta ayuda para la hipoteca de tu primera vivienda son los siguientes:
- Tener menos de 36 años.
- Tener nacionalidad española o de un país de la Unión Europea. En el caso de ser extranjero, se debe tener autorización de estancia o residencia en España
- Percibir ingresos de entre 2 y 5,5 veces el IPREM. Si la adquisición es de más de una persona, el límite máximo de los ingresos conjuntos podrá ser de 6,5 IPREM
- La vivienda debe tener un coste entre 180.000 y 260.000 euros, según el municipio en el que se encuentre
- En el caso de viviendas protegidas, el precio máximo de las mismas será el establecido en la cualificación definitiva
- Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
- Vigo ya cuenta con la primera gasolinera de la provincia en la que el precio del diésel supera los dos euros
- El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
- Vigo será la primera de 40 ciudades en España en poner en marcha Blyr, la aplicación para pedir taxis
- La viguesa Marta Pardo, primera mujer en el TOP 10 mundial de Global Gurus, destaca en liderazgo y gestión
- El 38,6% de universitarios gallegos becados pierde la ayuda tras el primer año de estudios, el dato más elevado de la década
- Auxiliares de quirófano del hospital Álvaro Cunqueiro alertan de «posible exposición a vapores desinfectantes químicos»
- Balaídos, un estadio «de primera categoría» para la UEFA