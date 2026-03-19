Navieras aplican ya tarifas de 7.000 dólares por contenedor y firmas de mensajería gravan sus envíos con un extra del 30%

La multinacional logística Maersk comunicó a sus clientes el pasado día 12 una «actualización del recargo por combustible» para sus operativas en España como consecuencia del encarecimiento de los carburantes y «debido a la situación actual en Oriente Medio». No solo anunció un alza en las tarifas del 9 y el 2,25%, para servicios en camión y ferrocarril combinado, respectivamente, sino que también avanzó que las revisará con periodicidad semanal, no mensual, como hacía hasta ahora. «Continuaremos analizando la situación país por país, realizando los ajustes necesarios al recargo según lo requieran las circunstancias. Por consiguiente, podrían producirse nuevos incrementos», abundó.

Este de Maersk es solo un ejemplo porque el sector logístico en pleno ha aplicado ya recargos extra por combustibles (FSC, fuel surcharge), por riesgo de guerra (WRS, war risk surcharge) o por temporada alta (peak demand surcharge) a sus fletes. MSC Mediterranean Shipping Company ha actualizado el coste de transporte por contenedor entre todos los puertos del Lejano Oriente a África subsahariana y Océano Índico, con efectos desde el 22 de marzo, y costes que alcanzan los 7.000 dólares para un container de 40 pies; es una revisión denominada FAK, para todo tipo de mercancías (Freight All Kinds).

Para las rutas entre Asia y Europa la naviera OOCL (Orient Overseas Container Line) aplica desde este martes un extra de 480 dólares para contenedores refrigerados de 40 pies; el recargo de emergencia por combustible de CMA CGM para carga fraccionada a larga distancia, sin contar ro-ro, se sitúa en los 900 dólares para un espacio de 40 pies. «La evolución de la situación de seguridad en Oriente Medio sigue planteando importantes desafíos que afectan a las operaciones logísticas y a las cadenas de suministro», ha comunicado Ocean Network Express (ONE) esta semana, a efectos de informar a sus clientes del sobreprecio para sus servicios de transporte por carretera: se incrementará en un 8% en España para camiones y otro 9% para fletes en ferrocarril combinado. La compañía de mensajería Chronopost ha revalorizado sus tarifas en un 29,75% para servicios aéreos y en otro 17,55% para los de carretera; revisará de nuevo sus precios en el mes de abril.

Los puertos españoles anotaron el año pasado un movimiento de 18,6 millones de TEU, que es la medida equivalente para un contenedor de 20 pies; el puerto de Vigo alcanzó la cifra récord de 309.153 TEU, un 3,7% más que el ejercicio anterior.