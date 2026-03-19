El Ibex 35 cede en la apertura, presionado por el petróleo y el conflicto entre Irán e Israel

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este jueves con una caída del 1,43%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a perder la cota de los 17.100 puntos en una apertura condicionada por el fuerte repunte del petróleo y por la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

El índice español se situaba en los 17.051 puntos, en una jornada marcada por las ventas. Cellnex (-5,08%), ArcelorMittal (-4,21%), Puig (-3,66%) e Indra (2,89%) encabezan los descensos, mientras que Repsol era el único valor que lograba escapar de los números rojos, con una subida del 0,53%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, avanzaba cerca de un 7% y alcanzaba los 114,32 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, cotizaba en torno a los 97 dólares, con un alza del 1%.

El Brent se mantiene así muy por encima de los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

También el gas natural ha comenzado la jornada con fuertes subidas. El contrato TTF, de referencia en Europa y negociado en Países Bajos, repuntaba más de un 24% al inicio de la sesión bursátil europea, hasta los 68 euros por megavatio hora.

El encarecimiento del crudo y del gas se produce tras los últimos ataques contra instalaciones energéticas en la región. En concreto, Irán ha golpeado un complejo de gas natural licuado en Ras Lafan, en Qatar, después de que Israel bombardeara el campo de South Pars, uno de los principales yacimientos gasísticos iraníes.

La presión bajista se ha extendido al resto de parqués europeos. En la apertura, el FTSE 100 de Londres cedía un 1,27%, el CAC 40 de París retrocedía un 1,23% y el DAX de Fráncfort se dejaba un 1,58%.

Además de la escalada bélica en Oriente Próximo, los inversores tienen este jueves la vista puesta en la reunión del Banco Central Europeo (BCE), que debe pronunciarse sobre los tipos de interés en un escenario marcado por el repunte de la energía y por el riesgo de un nuevo impulso de la inflación. El mercado da por hecho, de momento, que el organismo optará por mantenerlos sin cambios.

La cautela ya se dejó sentir este miércoles en Estados Unidos, donde la Reserva Federal mantuvo los tipos en la horquilla del 3,50% al 3,75%, su nivel más bajo desde finales de 2022. En paralelo, el Banco de Japón ha decidido este jueves conservar su tipo de referencia en torno al 0,75%, aunque ha advertido de la necesidad de vigilar el impacto que el encarecimiento del petróleo puede tener sobre la inflación.

En el ámbito empresarial, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha reclamado que se resuelva el posible conflicto de interés en Indra antes de analizar la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). La operación está rodeada de controversia porque el presidente de Indra, Ángel Escribano, es copropietario de EM&E, que además es el segundo mayor accionista de la tecnológica.

La sesión llega además después de un cierre bajista en Wall Street, donde el Dow Jones perdió un 1,6% y el Nasdaq retrocedió un 1,4%.

En Asia, la tendencia también ha sido claramente negativa. El Nikkei japonés ha cerrado con una caída cercana al 3,6%, el Kospi surcoreano ha cedido un 2,7%, el Hang Seng de Hong Kong bajaba más de un 2% y la Bolsa de Shanghái retrocedía un 1,4%.

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En el mercado de divisas, el euro perdía terreno frente al dólar y se intercambiaba a 1,1445 dólares, mientras que en renta fija el interés del bono español a diez años subía hasta el 3,48%.