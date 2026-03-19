La escasez de componentes empeora y Stellantis Vigo no volverá a producir una K9 hasta el domingo por la noche

Un problema con las piezas que debería enviar un proveedor y que, por un motivo que se desconoce, no han llegado a tiempo a Balaídos. Este es el único motivo que conocen los trabajadores para los nuevos paros que afectan a Stellantis Vigo. En concreto, al Sistema 2, el que se encarga de producir las furgonetas K9, que no volverán a salir por las puertas de la planta hasta el domingo por la noche.

La dirección informó a la plantilla en las últimas horas de una serie de paros que, en un principio, estaban solo previstos para este viernes. Primero fue el turno de mañana, pero con el paso del tiempo también se vio afectado por esta paralización de la línea el turno de tarde.

Esta mañana, y de nuevo «por causas de fuerza mayor», los responsables de la factoría trasladaron a los trabajadores que se suspende también el turno de fin de semana, por lo que no se producirán más furgonetas K9 de las seis marcas (Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall, Fiat y Toyota) hasta el domingo por la noche. Eso, si nada se tuerce hasta entonces.

Los rumores dentro de la planta apuntan a una pieza vinculada a la dirección de los vehículos, pero este extremo no pudo ser confirmado. Lo que sí se empieza a descartar es que la falta del componente pueda tener que ver con la guerra de Oriente Medio y los no pocos efectos colaterales que viene provocando.

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Los anteriores paros que sufrió Stellantis Vigo estuvieron vinculados al tren de borrascas con el que se comenzó el año. Fueron entonces varias suspensiones de turnos seguidas, en ambos sistemas, debido a una ruptura en la cadena de suministro de los componentes llegados desde Marruecos, donde se ubican varios de los proveedores clave que suministran a la planta olívica.