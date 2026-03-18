La Xunta trasladará al Gobierno los problemas detectados en Galicia por el conflicto de Oriente Medio
El Ejecutivo gallego recopila las incidencias del tejido productivo más expuesto por los sobrecostes y las elevará a Madrid tras el Consejo de Ministros del viernes
La Xunta de Galicia trasladará al Gobierno central los puntos críticos de las empresas gallegas afectadas por el conflicto en Oriente Medio en cuanto se conozcan las medidas que el Ejecutivo aprobará el viernes en un Consejo de Ministros extraordinario. Así lo avanzó este miércoles la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que puso el foco en el impacto que el encarecimiento de los costes logísticos y energéticos ya está teniendo sobre la actividad exportadora gallega.
Lorenzana explicó que la Xunta está recopilando información a través de la mesa de apoyo logístico del Igape para detectar las incidencias más graves por sectores y empresas en Galicia. Según indicó, los datos solicitados en este foro estarán listos a finales de esta semana, lo que permitirá concretar qué demandas y necesidades debe trasladar la Administración autonómica al Gobierno en relación con la crisis logística y energética derivada de Oriente Medio.
La conselleira subrayó además que, antes de reclamar nuevas medidas, conviene esperar a conocer el alcance del paquete estatal que se aprobará este viernes. «Tras ver lo que se apruebe en el Consejo de Ministros, si hay algún punto crítico en un sector productivo o en una empresa de Galicia, lo trasladaremos», señaló durante una visita a Papelera de Brandía, en Santiago de Compostela.
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