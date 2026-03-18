Transportistas gallegos amagan con parar los camiones por el rechazo de clientes a actualizar tarifas

Aparcar los camiones. Es la vía que está ganando adeptos entre el colectivo de transportistas por carretera después de dos semanas de «vertiginoso incremento del precio del gasóleo y la actitud reticente de muchas empresas cargadoras» a actualizar las tarifas al amparo de la Ley 15/2009. Así lo acaba de asegurar en un comunicado la Unidade Galega de Transportistas (Vieiros), que agrupa a buena parte de los trabajadores autónomos en la comunidad, que condenan también la «falta de avances y concreción» por parte del Gobierno respecto a las medidas de apoyo que prevé anunciar el próximo viernes.

«La subida del precio del gasóleo ha sido de un 30% en poco más de dos semanas y no se prevé un punto de inflexión en la curva de precios a corto plazo», expone la nota de Vieiros, que asegura que hay clientes —empresas cargadoras— que rechazan una actualización de las tarifas y están instando a camioneros a continuar trabajando «por responsabilidad a la espera de tiempos mejores». Este colectivo recuerda, a renglón seguido, que la revisión de los precios es una obligación legal, además de «una necesidad para la supervivencia de las pymes y autónomos».

Abundan desde Vieiros que «la atmósfera en el sector se está volviendo explosiva» porque «cada vez son más los transportistas que abiertamente manifiestan que la situación es insoportable y que no les queda otra salida más que la paralización de actividad». De nuevo, Vieiros ha reclamado al Ejecutivo central una bonificación mínima de 25 céntimos por litro, ayudas directas a empresas de transporte o la apertura de una investigación «de las causas del poco justificable incremento del precio del combustible en un margen tan breve de tiempo».

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La cláusula de indexación de los precios en el sector del transporte profesional se aplica tanto en los denominados contratos continuados, de clientes permanentes y con rutas fijadas, como a los esporádicos. Los primeros se negocian con periodicidad trimestral, de ahí que el sector reclame la aplicación inmediata de las revisiones de tarifas.