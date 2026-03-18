La porriñesa Ceamsa se alía con la catalana Poseidona para desarrollar un nuevo ingrediente proteico a partir de algas

El gigante de las algas gallego, Ceamsa, se alía con la startup catalana Poseidona para el desarrollo de un nuevo ingrediente derivado de algas, con un contenido enriquecido en proteínas. Según adelantó el clúster Bioga esta mañana, la colaboración es la primera que nace a partir de Ceamboost, el programa de corporate venture lanzado por Ceamsa en 2025 para impulsar precisamente iniciativas emprendedoras de startups como la empresa catalana.

Ceamboost nació para ofrecer hasta 250.000 euros por proyecto y soporte a cambio de una participación minoritaria de la firma situada en O Porriño. Es una de las primeras incubadoras mundiales especializadas en ingredientes de este tipo.

Fruto de esa idea nace el acuerdo con Poseidona, formalizado en las últimas semanas y que parte de un ingrediente desarrollado por la empresa catalana, fundada en 2023 y enfocada al desarrollo de ingredientes proteicos innovadores a partir de algas. Según Bioga, esto «le confiere un doble potencial de aplicación».

Desarrollo de Poseidona / Bioga

Así, por un lado, esta nueva solución «abre la puerta a estudiar y validar beneficios funcionales vinculados al bienestar». Por otro, el acuerdo «aporta propiedades tecnológicas de interés para la industria alimentaria», una de las máximas que persigue Ceamsa en su producción, «al contribuir a la textura y la organolepsia de los productos finales, facilitando así el desarrollo de aplicaciones más saludables y sostenibles sin renunciar a la experiencia de consumo».

En base a Ceamboost, el proceso de incubación se extenderá durante nueve meses, centrándose en reforzar la validación técnico-científica y de aplicación del ingrediente, así como en analizar su encaje de mercado en entornos B2B.

Desde el Cluster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida de Galicia (nombre completo de Bioga) explican que «la hoja de ruta prevé trabajos destinados a traducir las capacidades funcionales de este nuevo ingrediente proteico en beneficios concretos para la formulación de productos alimentarios, con foco en tendencias cada vez más demandadas por la industria, como elclean label o las alternativas plant-based».

Según el presidente de Ceamsa, Iñigo Alzueta, el acuerdo refuerza la apuesta de la firma «por la innovación abierta y la colaboración estructurada con startups tan disruptivas como Poseidona». Por su parte, la directora general y fundadora de Poseidona, Sonia Hurtado, destacó que esta incubación «supone un paso clave para profundizar en las evidencias del valor añadido de nuestro ingrediente», además de que servirá para «priorizar aplicaciones con mayor tracción y avanzar hacia una propuesta más competitiva, combinando capacidades técnicas y visión de mercado».

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Este acuerdo es el segundo del año que se conoce por parte de Ceamsa después de haber absorbido parte de la mayor biorrefinería de cáscaras de naranja de Europa, PeelPioneers, una operación adelantada por FARO.