Los paros vuelven a Stellantis Vigo: afectada la producción de furgonetas K9

El tren de borrascas con el que se comenzó el año había provocado los primeros paros en Stellantis Vigo. Una ruptura en la cadena de suministro de los componentes llegados del norte de África, de Marruecos, que obligó a cancelar varios turnos. Superado el cuello de botella en el Estrecho, la factoría continuó con su alta producción, siguiendo la estela del récord alcanzado el año pasado (con casi 560.000 vehículos). Hasta ahora. Un problema de suministro de piezas obliga a suspender uno de los turnos de la producción de las furgonetas K9.

Tras un marzo más o menos tranquilo en Balaídos, la dirección de la planta olívica informó esta mañana a los trabajadores que por causas de fuerza mayor se suspende el turno de mañana del Sistema 2 en el día 20, es decir, el viernes. Se trata de la línea que se encarga de producir las furgonetas de seis marcas (Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall, Fiat y Toyota).

Entre la plantilla desconfían del origen de esta nueva falta de componentes, que podría estar derivado de los problemas derivados de la guerra en Oriente Medio. De hecho, no descartan que se puedan producir más alteraciones en la producción.

Según informó la consultora S&P Global a comienzos de mes, no se descarta que la industria de la automoción se pueda ver afectada por el conflicto iniciado por EE UU e Israel en Irán, aunque apuntaban que se trataría de impactos a largo plazo, no a corto. «Si la guerra es breve —hasta tres meses—, las repercusiones económicas serán las menos perjudiciales y la recuperación podría comenzar a finales de 2026», señala el informe.

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La situación de las primeras semanas del año obligó a la fábrica e incluso a algunos proveedores a traer piezas por avión para poder continuar produciendo. Hasta mediados de febrero, Stellantis Vigo había dejado de producir 4.500 vehículos tras los 14 turnos suspendidos por los problemas logísticos derivados de los temporales.