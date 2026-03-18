La OCDE emplaza a Portugal a reciclar talento sénior para cubrir vacantes en las empresas
Aconseja mejorar su formación para «movilizar plenamente a la población en edad laboral» y paliar la escasez de mano de obra
El pasado mes de febrero, como divulgó FARO, el Gobierno de Portugal anunció una modificación legislativa para eximir a los armadores de la obligación de tener un 40% de tripulantes lusos en los buques pesqueros. Se trata de un requisito que no están cumpliendo, como admitió el secretario de Estado das Pescas, Salvador Malheiro, lo cual ha impedido sacar buques a la mar o, en la mayor parte de los casos, a operar «de forma no completamente legal».
Esa falta de mano de obra a bordo será cubierta con tripulación indonesia, de mano de un acuerdo con el país asiático. El hecho es que la escasez de población activa se siente en todos los sectores de la economía lusa y la OCDE ha recomendado al país no ya que atraiga a talento joven, sino que recicle a los séniors.
Lo ha hecho en un informe elaborado específicamente sobre Portugal, en el que destaca esta estrategia como medida «clave». «Fortalecer la integración en el mercado laboral de los trabajadores mayores, los desempleados de larga duración y los jóvenes, mediante la mejora continua de las políticas de educación, formación y aprendizaje permanente, y mediante el aumento de los incentivos para una vida laboral más prolongada, reduciría la escasez de mano de obra y ayudaría a aumentar la oferta laboral a medida que la población envejece», expone el estudio. El objetivo, a la postre, es «movilizar plenamente a la población en edad laboral», especialmente acuciante en los sectores alimentario, logístico o la hostelería.
En declaraciones a Dinheiro Vivo, un portavoz de la española Eurofirms ha constatado que «las empresas están cada vez más dispuestas a aceptar perfiles sénior» y renuncian a hacer despidos en temporada baja ante la dificultad de cerrar sus plantillas.
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